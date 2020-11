Forza Italia, Zaninelli nuovo rappresentante ad Angera

Fabrizio Zaninelli è il nuovo rappresentante di Forza Italia nel Comune di Angera. Conosciuto nel territorio lacustre e nella cittadina per le diverse iniziative culturali svolte dal 2010 ad oggi, come la rassegna cinematografica CortoMaggiore di cui è fondatore e presidente, Zaninelli ha ricevuto l’incarico in qualità di “commissario comunale” dal senatore Giacomo Caliendo, sottosegretario per la giustizia tra il 2008 e il 2011 durante il governo Berlusconi.

«Accolgo con onore e responsabilità l’incarico che mi è stato affidato dal consiglio provinciale – commenta Zaninelli -. Il mio compito sarà fare gruppo e mantenere, come già successo in passato e attualmente, un rapporto di intesa con l’amministrazione comunale».

Tra gli obiettivi primari di Zaninelli e Forza Italia, la valorizzazione del territorio del Lago Maggiore: «Cercherò di lavorare al meglio, coinvolgendo il più possibile nuove persone e le idee liberali che da sempre caratterizzano Forza Italia».