Sono aperte le iscrizioni per diventare Crocerossina

Sono aperte le iscrizioni al Corso formativo per entrare a far parte dello storico Corpo delle Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana. Le Crocerossine sono presenti su tutto il territorio nazionale e prestano la loro opera presso gli Ospedali civili e militari, i poliambulatori di Croce Rossa e delle Forze Armate. Impiegate nelle emergenze sanitarie nazionali e in caso di calamità naturali, partecipano a operazioni di peacekeeping internazionali in ausilio alle Forze Armate. Sempre vicino ai più vulnerabili, svolgono attività di educazione sanitaria alla popolazione e divulgazione del Diritto Internazionale Umanitario al personale militare.

Il percorso formativo per diventare Infermiera Volontaria ha una durata biennale e comprende attività didattiche teoriche e pratiche che verranno svolte presso strutture ospedaliere. Per le Infermiere Professionali è previsto un percorso specifico abbreviato.

Il Diploma di Infermiera Volontaria della Croce Rossa Italiana trova riconoscimento esclusivamente all’interno di attività svolte sotto l’egida della Croce Rossa Italiana e le allieve che conseguiranno il titolo di Infermiera Volontaria potranno seguire periodici aggiornamenti sulle tecniche sanitarie, declinando la propria attività di volontariato secondo le competenze personali e acquisite nel rispetto delle attitudini individuali.

Sono necessari i seguenti requisiti: cittadinanza italiana, età compresa tra i 18 e i 55 anni.

Per informazioni scrivere a: isp.varese@iv.cri.it