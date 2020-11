Appartamenti in vendita a Varese: cosa chiedono gli acquirenti

Nonostante quello che sembra un periodo di recessione oggi presente nel nostro Paese, principalmente a causa della pandemia da Coronavirus, sono numerosi coloro che cercano una nuova casa da acquistare. Sono però cambiate le esigenze di molti acquirenti delle case in vendita a Varese, e non solo in questa città. La motivazione per cui si cambia casa è infatti spesso correlata proprio al lockdown avvenuto nei primi mesi dell’anno. Chi oggi è alla ricerca di appartamenti in vendita a Varese e dintorni tende spesso a richiedere la presenza di un giardino o di un’area all’aperto.

Come la pandemia ha cambiato i desideri degli italiani

Non è difficile comprendere la questione: chi ha trascorso i mesi del lockdown in un piccolo appartamento del centro città, magari con figli piccoli e animali domestici, oggi sta cercando di cambiare casa. Del resto una casa piccola può essere perfetta per un single, o per una coppia, ma solo se la gran parte del tempo la si trascorre al lavoro, a passeggio per la città, via per un fine settimana in montagna o per le vacanze estive. Quando si ragiona invece considerando che si dovrà trascorrere in casa ma maggior parte del tempo, allora le priorità cambiano. Molti tra coloro che hanno trascorso mesi in smart working da casa sono stati costretti a lavorare dal soggiorno, o da una scrivania posizionata in camera da letto. Le famiglie con i figli a casa, a causa delle scuole chiuse, hanno dovuto inventare giochi e passatempi nuovi ogni giorno, soprattutto nel caso in cui non fosse disponibile almeno un angolo verde all’aperto.

La casa ideale oggi

Per tutte queste motivazioni chi è alla ricerca appartamenti in vendita a Varese pretende metrature di una certa importanza, o almeno una stanza in più rispetto alla casa precedente. In tantissimi preferiscono gli appartamenti con almeno un terrazzo, dove trascorrere delle ore all’aperto, o dedicarsi a qualche passatempo difficile da svolgere in casa. In alcuni casi la vicinanza di un parco, di un centro commerciale, di una zona in cui fare spese e trascorrere il proprio tempo libero molto vicino a casa sono diventati elementi essenziali per la scelta degli appartamenti in vendita a Varese. Non si tratta di certo di novità, servizi, verde pubblico e spazio sono da sempre elementi che tanti di coloro che sono alla ricerca di una nuova casa richiedono all’agente immobiliare. Certo è che oggi questi elementi sono diventati essenziali, più importanti di altri.

L’impatto ambientale

Insieme con le problematiche correlate alla pandemia da coronavirus, di certo ci sono anche altre caratteristiche che rendono maggiormente appetibile un appartamento a Varese. Tra questi sicuramente un posto di riguardo lo occupa l’attenzione all’impatto ambientale della casa. Le nuove abitazioni hanno un bassissimo impatto ambientale che si traduce in un minore inquinamento e minori costi per le utenze domestiche. Una casa eco sostenibile è si riscalda in inverno e rinfresca in estate con minori consumi di energia. Nell’acquisto di un nuovo appartamento dovremmo riservare un occhio di riguardo per il rispetto e la tutela dell’ambiente con abitazioni eco friendly.