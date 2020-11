Arrestato dalle volanti in viale Belforte a Varese, in macchina 6 etti di eroina e 43mila franchi svizzeri

Un bosniaco, S.E. di 36 anni , naturalizzato cittadino svizzero, è stato arrestato dalle Volanti mentre transitava in auto in viale Belforte a Varese. L’uomo aveva nascosto nella sua auto 600 grammi di eroina e 43 mila franchi svizzeri.

Il trafficante, alla vista della pattuglia, con un gesto repentino, ha tentato di dileguarsi all’interno di una pizzeria d’asporto. I poliziotti, però, intuendo le intenzioni dell’uomo, lo hanno atteso e una volta fuori dal locale hanno deciso di procedere alla sua identificazione.

Appena uscito, il giovane, che parlava un italiano stentato, è apparso subito nervoso e forniva delle generalità successivamente risultate false. Il suo nervosismo, infatti, era giustificato dal fatto che nel marsupio da lui indossato, erano custoditi 2 coltelli ed una modica quantità di metanfetamina; nello stesso marsupio gli agenti hanno trovato, anche, una chiave di un’autovettura con targa svizzera, parcheggiata poco lontano.

Lo straniero vistosi scoperto ha consegnato il proprio passaporto, che aveva lasciato sotto il sedile dell’auto, permettendo agli agenti di identificarlo. Gli uomini della Volante hanno approfondito il controllo, procedendo alla perquisizione dell’autovettura, dove rinvenivano, nell’abitacolo, alcuni telefoni cellulari 43.500 franchi svizzeri in banconote di grosso taglio ed un pupazzo incastrato sul parabrezza, dentro al quale era contenuta una busta in cellophane con 35 grammi di cocaina.

In uno sportello del portabagagli vi erano due pistole scacciacani, prive di tappo rosso, un bilancino di precisione e diversi orologi; nel bagagliaio vi era anche una borsa con all’interno una cinquantina di scatole di profumi. Nonostante la perquisizione avesse già portato al sequestro di droga, armi, e di un’ingente somma di denaro, oltre a merce verosimilmente di provenienza illecita, la pazienza e l’attenzione degli agenti delle volanti è stata premiata quando si sono accorti di un vano ricavato sotto il rivestimento posteriore del sedile di guida che conteneva un vero e proprio tesoretto di stupefacente.

Infatti, smontato lo schienale, hanno scoperto altro denaro contante e 3 panetti di eroina per un totale di 600 grammi, oltre ad un ovulo di cocaina del peso di 12 grammi. L’uomo è stato tratto in arresto per la detenzione ed il trasporto ai fini di spaccio di eroina, cocaina e metanfetamina, nonché per la falsa dichiarazione sulla sua identificazione resa agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria. Lo stesso è stato, altresì, deferito in stato di libertà per i reati di ricettazione, porto abusivo di armi e porto di oggetti atti ad offendere. Ultimate le formalità di rito, S.E. è stato associato presso il carcere dei Miogni. Il gip del Tribunale di Varese ha convalidato l’arresto disponendo la custodia cautelare in carcere.