Arriva l’album delle figurine del Cantello Belfortese

“Celo, celo, mi manca, Celo”. A Cantello arriva l’album delle figurine della società di calcio.

Saranno 181 le immagini da collezionare e incollare all’album: foto delle squadre, il logo collaboratori tecnici e naturalmente tutti i protagonisti che vestono la maglia del Cantello Belfortese, dai più piccoli alla prima squadra.

«In un momento tanto difficile – spiegano dal Cantello Belfortese – non è per niente facile stare insieme. Allenarsi dal vivo non ci è possibile, e allora per questo Natale abbiamo davvero pensato a un modo diverso di sentirci parte di una piccola grande squadra. Piccola perché non abbiamo certo la presunzione di essere una società di serie A, ma grande perché fatta giorno dopo giorno di passione, lavoro, fatica e…sorrisi. E dunque sotto l’albero ci sarà da scartare un meraviglioso regalo in più! Sperando presto di poterci vedere per scambiare tutte, ma proprio tutte le figurine doppie: “Celo, celo, mi manca, Celo”.

La presentazione del club:

USD Cantello Belfortese, il calcio si gioca come in famiglia. È diventato il nostro motto, ma dal primo giorno è soprattutto la nostra missione. Lo abbiamo immaginato così il nostro modo di fare calcio, impregnato di valori, di divertimento e naturalmente di volti, gli stessi che brillano tra le pagine del nostro primo album di figurine. Le esperienze di Cantello Calcio e Belfortese si sono unite nel 2018, ma entrambe arrivano da una tradizione lunghissima. Quella del Cantello, che proprio qui nel centro sportivo di Via Santa Rita da Cascia ha iniziato la sua attività nel lontano 1948 dopo la fine della seconda guerra mondiale, e quella ancora più antica della Belfortese che ha dato i suoi primi calci a un pallone con la maglia biancorossa nell’anno 1929. Oggi c’è quindi in campo la sintesi di una storia decennale, costellata di battaglie vinte e perse, di domeniche eroiche e deludenti che ci hanno condotto tutti qui, a sognare un posto per i nostri ragazzi in cui vivere la passione per lo sport più bello del mondo. Proprio per questo, proprio per loro, abbiamo voluto dare vita a questo album di figurine. I nostri tesserati, dalla prima squadra ai piccoli amici, ci sono tutti e potranno, come con i beniamini di serie A, incollare, scambiare, scartare la propria foto e quella dei propri compagni di squadra. Un ricordo unico per loro e per le loro famiglie da sfogliare oggi, domani e tra 50 anni, perché il calcio si porta sempre con sé storie belle da raccontare. Una storia bella che vogliamo scrivere insieme a voi per il Cantello Belfortese.