Arte e luoghi d’incontro, Cuveglio ripensa alle sue piazze

Da una parte la montagna, in mezzo il torrente e dall’altro versante una chiesa che custodisce meraviglie: che fare della zona sottostate? Come rimetterla a nuovo, al servizio dei cittadini?

Ma è forse il grande slargo che si incontra provenendo dal fondovalle e viaggiando in direzione Luino, all’altezza dei semafori, che caratterizza ancora di più la cittadina baricentri della Valcuvia, che sorge, anche in questo caso, la domanda: che fare di questo spazio?



L’amministrazione comunale di Cuveglio «prima di procedere con incarichi professionali specifici, ritiene fondamentale interpellare la cittadinanza per comprendere a fondo le aspettative, le indicazioni operative e distributive attese».

È con questo annuncio che il governo cittadino firmato dal sindaco Francesco Paglia che si avvia a concludere, la prossima primavera, il ciclo dei primi due anni di amministrazione, vuole lasciare un segno nelle due aree del paese che necessitano di una risistemazione, e per farlo intende puntare anche sul coinvolgimento dei residenti.

«Tutti i contributi, i suggerimenti e le idee che perverranno saranno raccolti e faranno parte delle indicazioni progettuali», dicono dal Comune, specificando che «le planimetrie delle aree in oggetto ed alcune fotografie potranno essere, al caso, utilizzate per proporre schizzi esplicativi. Il materiale è disponibile sul sito web del Comune https://www.comune.cuveglio.va.it, – sezione Eventi e News».

Le aree, come anticipato, sono due, ed esistono già della “vocazioni“ di fondo a cui le riqualificazioni dovranno rispondere. Eccole, in sintesi.

PIAZZA MERCATO

L’idea è di far evolvere la piazza da posteggio, piazza mercato, area di sosta autobus a luogo di relazione tenendo nel contempo salde le oggettive funzioni a cui l’area dovrà rispondere (foto aerea qui sopra).

SANT’ANNA

Qui l’ipotesi è di ripensare e riqualificare l’area, trasformandola in un luogo d’arte e di relax per famiglie, così da rendere vivo uno spazio – ora in gran parte non utilizzato – delle notevoli potenzialità ambientali e turistiche (foto aerea qui sopra).

Le proposte potranno essere inviate all’indirizzo mail: tecnicocomunale@comune.cuveglio.va.it

o consegnate in forma cartacea presso l’Ufficio Protocollo entro il 15 gennaio 2021.