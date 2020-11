Asst Nord Milano, vaccini e tamponi gestiti da una cooperativa sociale di Varese

È una cooperativa sociale di Varese a gestire la campagna vaccinale e lo screening con i test rapidi in 8 punti stabili della Asst Nord Milano.

È la Cooperativa Sociale Il Gabbiano 2.0 con sede in via Frattini e in Carcano a Varese.

Il personale della cooperativa del presidente Marco Santoro, che complessivamente dà lavoro a 160 tra dipendenti e collaboratori, ha vinto il bando per gestire la somministrazione delle vaccinazioni antinfluenzali e dell’esecuzioni dei tamponi in 8 punti della provincia di Milano, tra Sesto San Giovanni, Milano, Bollate, Rho, Cinisello Balsamo e Cormano, presidi mobili attrezzati con tende sistemate grazie alla collaborazione con la Protezione Civile che ha collaborato per gestire la logistica. A disposizione delle postazioni sono stati assegnati 25 infermieri. L’attività sarà gestita da Il Gabbiano 2.0 per due mesi, fino a fine dicembre.

La cooperativa eroga servizi sanitari e socio sanitari anziani dal 2015 e gestisce attività sanitarie all’interno di aziende sanitarie pubbliche e private in Rsa, Centri Diurni e strutture ospedaliere. Già a marzo, nel pieno della prima ondata, Il Gabbiano 2.0 aveva gestito un reparto con 25 posti letto per cure sub acute per pazienti affetti da Covid-19 all’Ospedale di Bollate e altri 25 posti letto per l’ASST Bergamo Ovest Treviglio per pazienti affetti da Corona virus in situazioni non critiche.