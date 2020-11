Astuti: “Le strutture private suppliscono alle carenze del pubblico sui vaccini e prosperano”

«13500 prenotazioni confermate alla Multimedica, tanto che hanno dovuto essere sospese per esaurimento delle dosi, ancora aperte invece le prenotazioni nelle strutture del Gruppo san Donato, pagando 65 euro» il consigliere regionale del PD Samuele Astuti torna sul tema dei vaccini: « Mentre il sistema sanitario pubblico regionale è completamente in panne nella distribuzione e somministrazione dei vaccini il privato colma il vuoto lasciato, offre un servizio efficiente, ovviamente a pagamento, e prospera. È questa la dimostrazione che la sanità lombarda, per come è strutturata, non è equa. Chi avrebbe diritto al vaccino garantito e gratuito, in quanto a rischio perchè fragile o anziano, è costretto a ricorrere al mercato e pagare la prestazione. Il risultato è un sistema assolutamente discriminatorio: chi può pagare può tutelare la propria salute, chi non può deve rinunciarvi».