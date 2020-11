In attesa di indicazioni sul Dpcm Varese tiene aperte le scuole medie

Domani, 5 novembre, proseguiranno in presenza le lezioni per le classi seconde e terze delle scuole medie (secondarie di primo grado) fino all’ufficializzazione dell’ordinanza del Ministero della Salute e di Regione Lombardia, secondo quelle che sono le disposizione contenute nell’ultimo Dpcm.

È questa la decisione presa questa sera durante la riunione in video conferenza che si è svolta tra il sindaco Davide Galimberti, l’assessore ai Servizi educativi Rossella Dimaggio e i dirigenti scolastici di Varese.

«Restiamo in attesa di ricevere comunicazioni della nuova ordinanza che regolerà le modalità di svolgimento delle lezioni anche per gli alunni delle classi seconde e terze delle scuole medie – afferma l’assessore Dimaggio – ma fino a quel momento non possiamo non basarci sui provvedimenti attualmente vigenti. Ci auguriamo di poter dare maggiori informazioni alle famiglie agli studenti già nelle prossime ore».