Bentornata Futura Volley: al “San Luigi” arriva Pinerolo

Dopo due turni di stop causati dal Covid-19, la Futura Volley Giovani può tornare in campo ospitando – domenica 8 novembre alle 17, a porte chiuse – la Eurospin Ford Sara Pinerolo, formazione allenata da coach Michele Marchiaro, che occupa la quarta posizione del girone a pari merito con Marsala.

Quella del “San Luigi” di Busto Arsizio sarà l’unica gara in programma nel Girone Ovest, martoriato dalla pandemia che nelle ultime settimane ha “toccato” anche le biancorosse con tre positività nel gruppo squadra – i nomi non sono stati resi noti – in attesa di avere il via libera per rientrare. Di sicuro, in campo, non potrà esserci per l’intera stagione Benedetta Sartori che ha affrontato l’operazione chirurgica al ginocchio dopo il grave infortunio patito: l’intervento è andato bene e la centrale può avviare il programma di riabilitazione. Lucchini potrà schierare nel suo ruolo un’accoppiata formata da Giuditta Lualdi e Martina Veneriano, entrambe già avvezze al sestetto base. (foto G. Pini)

Dall’altra parte della rete arriverà una Eurospin che ha vinto quattro delle sei partite disputate facendo leva sul gruppo che ha già disputato la stagione scorsa al quale si sono aggiunte tre atlete: Alessia Fiesoli, Yasmina Akrari e Anna Gray. Nel ruolo di opposto la 30enne Valentina Zago, bomber di razza con esperienze anche in azzurro, già capace in questa stagione di realizzare 30 punti in una sola partita.

«Arriviamo da situazioni particolari dove è anche difficile parlare di pallavolo – avverte coach Lucchini alla vigilia – La nostra è una situazione di difficoltà media da cui sembra che stiamo uscendo bene: in partita cercheremo di tirare fuori il massimo da situazioni individuali dato che in allenamento il 6 contro 6 è solo un bel ricordo. Il match diventa quindi quella che una volta era la situazione-campo in allenamento, quindi tutto ciò che è stato studiato a livello tecnico viene messo sul taraflex senza quasi poterlo provare prima; ci aspetta un incontro di alto livello e cercheremo, come sempre, di mettere il nostro massimo».