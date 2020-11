Bere tanta acqua è il segreto per una pelle più giovane? Scopri quali sostanze sono funzionali all’idratazione cutanea

La risposta retorica alla domanda “qual è il tuo segreto di giovinezza?” sembra essere “bere tanta acqua”, come se l’idratazione proveniente dai liquidi che assumiamo contribuisse a mantenere la pelle giovane. Quanta verità c’è dietro questa affermazione?

Nessuno studio scientifico a supporto

In verità, non vi sono studi scientifici a supporto di questa teoria, ossia che bere molta acqua garantisca dei benefici alla pelle sul fronte dell’idratazione. È vero che bere acqua favorisce il corretto funzionamento dell’organismo, agevolando l’eliminazione delle tossine e stimolando il trasporto dei nutrienti verso le cellule attraverso il sangue. In questo senso, anche la pelle viene nutrita, poiché l’acqua agisce sull’idratazione generale dell’organismo. Bere grandi quantità di acqua non apporta, quindi, dei benefici visibili sulla pelle, nè migliora lo stato di salute della cute. Tuttavia, anche in assenza di effetti visibili, mantenere costante la quantità di acqua nell’organismo è importante affinché tutto funzioni in modo ottimale.

A prescindere dalla quantità di acqua che si assume, come si può mantenere un buon livello di idratazione della pelle? Porre attenzione verso il benessere della propria pelle è già una forma di cura. Adottare una buona skin care come routine quotidiana favorisce sicuramente il mantenimento o il miglioramento dell’idratazione della pelle.

Cosa è funzionale all’idratazione cutanea

Gli umettanti e gli emollienti sono sostanze che migliorano, nel tempo, la salubrità della pelle con effetti visibili. Gli umettanti sono alla base dei prodotti per la cura personale, poiché catturano le molecole di acqua creando un legame tra l’acqua ambientale e quella cutanea, evitandone la dispersione (evaporazione). Nell’ambito della cosmesi, i principali umettanti sono: l’acido glicolico, il sorbitolo, i polietilenglicoli, gli eteri del glucosio, l’urea, l’acido ialuronico e l’allantoina.

Gli emollienti, invece, sono sostanze che impediscono all’acqua di abbandonare i tessuti attraverso un’azione occlusiva. L’azione combinata di emollienti e umettanti è considerata la più efficace per un’idratazione ottimale della pelle.

La skincare orientale

Il mantenimento di una buona idratazione cutanea proviene da una skincare pensata appositamente. Si tratta di un vero e proprio rito, da effettuare due volte al giorno (mattino e sera), che aiuta a preservare la salubrità e la bellezza della pelle nel tempo. Il rituale che stiamo per descrivere trae le sue origini in Corea – dove l’uso dei cosmetici risale ai tempi antichi [Fonte] – ed è una pratica efficace che, nel tempo, apporta dei benefici visibili sulla pelle. Quello che occorre è la costanza di effettuare il rituale quotidianamente.

La beauty routine proveniente dall’oriente include 10 step, ovvero 10 passaggi (da effettuare non necessariamente tutti ogni giorno). Come vedremo di seguito, l’idratazione è un passaggio fondamentale della routine di bellezza coreana, che include:

lo struccaggio del viso e la pulizia con prodotto a base oleosa; la detersione mediante prodotti schiumosi; l’esfoliazione; la tonificazione; l’essence; l’applicazione di sieri e booster; l’applicazione della maschera; il contorno occhi; l’idratazione; la protezione solare.

Veniamo all’idratazione

Come suggeriscono gli addetti ai lavori dall’oriente, per mantenere dei buoni livelli di umidità e acqua nei tessuti cutanei, andrebbe applicata, due volte al giorno, una crema ad azione protettiva e rigenerante. Ovviamente, la scelta della crema non va lasciata al caso, ma occorre scegliere in base al tipo di pelle e alla stagione:

per le pelli secche e disidratate dal freddo dell’inverno si consiglia una crema idratante più densa e corposa;

per la cura di pelli normali nei mesi più caldi si consiglia l’utilizzo di creme meno dense, più leggere o emulsioni delicate.

Oltre alle creme, uno step importante riguarda l’applicazione delle maschere idratanti per il viso bio con azione antirughe, che forniscono un’idratazione più profonda rispetto alle maschere tradizionali mediante l’assorbimento totale dell’essenza (lasciare in posa per circa 20 minuti).

Prodotti idratanti: il consiglio per l’acquisto

In commercio vi sono molteplici tipologie di prodotti a scopo idratante. Creme, sieri e maschere idratanti non sono, però, tutti sicuri e di qualità, bisogna sapere quali scegliere con molta attenzione. Per fortuna, leggendo le etichette sulle confezioni, le certificazioni ci aiutano a individuare le creme idratanti bio di qualità: AIAB è il marchio che certifica la composizione, interamente biologica, delle materie prime (provenienti dall’agricoltura biologica) con cui vengono realizzati i cosmetici bio, che NON comprende parabeni, petrolati, siliconi e sostanze chimiche dannose per l’organismo e per l’ambiente.