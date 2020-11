A Besozzo i farmaci arrivano a casa: “Inutile e pericoloso uscire se si abita con un malato Covid”

Se si è conviventi stretti con un paziente Covid non bisogna uscire di casa, nemmeno per andare in farmacia. E’ il messaggio che lanciano le farmacie Losi e Pajetta di Besozzo, per invitare i cittadini ad essere prudenti e accorti.

«Confrontandoci con la farmacia Pajetta purtroppo abbiamo appurato che diverse persone conviventi stretti con malati covid violano l’ isolamento per effettuare acquisto di farmaci e generi di prima necessità – scrive il titolare della farmacia Losi, lanciando un appello a tutti i cittadini – Oltre a rappresentare un pericolo per la diffusione del contagio e considerando il fatto che la farmacia è frequentata da soggetti molto fragili (anziani e portatori di patologie più o meno gravi) e che il personale della farmacia è ad alto rischio, invitiamo tutti i cittadini di attenersi scrupolosamente alle norme vigenti».

Spesso si tratta di persone che non conoscono le modalità per l’ approvvigionamento di beni di prima necessità e non sanno che esiste un servizio efficientissimo della Protezione civile e della Croce Rossa di consegna farmaci e generi di prima necessità al proprio domicilio, servizio che è completamente gratuito.

«Chiediamo a tutti di attenersi a queste norme di comportamento – dice il sindaco Riccardo Del Torchio – I cittadini che hanno necessità di questo tipo devono chiedere di usufruire di questo servizio, che è completamente gratuito».

Sono diversi i numeri che è possibile contattare per risolvere, da casa, diverse incombenze:

Protezione civile Besozzo 3756583854 (attivo mercoledì, giovedì venerdì dalle 9.00 alle 12.00)

Protezione civile Monvalle 0332/799507 attivo da lunedì a venerdì dalle 8 alle 14.

Emergenze 3669305154 attivo 24 ore tutti i giorni

Croce Rossa Italiana 0332 746444 (premere il tasto 4) attivo da lunedì a sabato dalle 9 alle 18.