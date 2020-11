Biandronno in lutto, si è spento Michelangelo Facchin, una vita per la musica

La comunità di Biandronno è in lutto per la perdita di Michelangelo Facchin, Presidente della Filarmonica Giuseppe Verdi.



Orologiaio di professione, falegname per diletto, grandissimo appassionato di musica sinfonica. Arrivato a Biandronno nel 1967 col suo piccolo negozio, si è subito integrato nella comunità. La sua grande passione per la musica, lo ha portato a suonare il corno francese nella Banda di Samarate, suo paese natale e nella Fanfara di Lonate.



Nel 1982 ebbe l’idea di fondare una Banda a Biandronno, paese in cui non fu mai presente una simile realtà. Con il suo grande entusiamo seppe coinvolgere le persone giuste, le Amministrazioni comunali dell’epoca di Biandronno, Bregano e Bardello e nel 1983 nacque la Filarmonica Giuseppe Verdi.

Tantissimi ragazzi hanno frequentato negli anni i corsi di musica, alcuni di questi sono ancora presenti nell’organico attuale. Oggi la Filarmonica è un gruppo ben compito, che, anche grazie a Michelangelo, ha dato la possibilità a tanti di avvicinarsi alla musica in tutte le sue forme.

«Tutto l’organico lo ricorderà con riconoscenza e affetto e porge alla famiglia il proprio cordoglio».