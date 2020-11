Joe Biden conquista la Pennsylvania e diventa presidente degli Stati Uniti

Joe Biden è il nuovo presidente degli Stati Uniti d’America. E’ il 46esimo della storia della Nazione.

Lo spoglio delle schede non è ancora terminato, ma la CNN, nel pomeriggio del 7 novembre (ora italiana) ha confermato la notizia che stava diventando sempre più concreta: il candidato democratico ha vinto. La proiezione della Pennsylvania è stata decisiva, ma sembra che finirà per essere non fondamentale Biden è in testa anche in Arizona, Nevada e Georgia. «America, sono onorato che tu mi abbia scelto per guidare il nostro grande Paese» sono le prime parole di Biden su Twitter.

Nel conteggio finale secondo le proiezioni Biden arriverebbe a 306 delegati, ben al di là della soglia minima della maggioranza, che è di 270. Donald Trump non accetta l’esito delle urne: il presidente in carica ha già reagito su twitter dicendo: “Non dovrebbe reclamare l’incarico di presidente, sarebbe sbagliato. Anch’io potrei farlo. Le azioni legali sono appena iniziate”.

Il rappresentante del Partito Democratico e la sua vicepresidente Kamala Harris, che diventerà la prima donna vicepresidente del Paese, hanno incassato il maggior numero di voti nella storia americana. Hanno ottenuto quasi 75 milioni di preferenze, e lo scrutinio è ancora in corso.

CHI E’ IL NUOVO PRESIDENTE USA

La prima copertina del NewYork Times subito dopo l’annuncio

Joseph Biden, detto Joe, è nato a Scranton, in Pennsylvania, il 20 ottobre 1942. Di religione cattolica, dopo la laurea in Legge ha intrapreso la carriera giuridica e di avvocato, dandosi presto, però, alla politica. E’ stato senatore per il Delaware e ha ricoperto diversi incarichi istituzionali, per diventare poi il vicepresidente di Barack Obama, predecessore di Trump alla Casa Bianca.

La sua vita è stata segnata dai lutti familiari: nel 1972 la prima moglie Neila morì assieme alla figlioletta di pochi mesi Naomi in un incidente stradale. Poi la decisione di risposarsi, nel 1981, con l’attuale consorte, Jill Jacobs, madre della sua quarta figlia Ashley. Nel 2015, durante il suo secondo mandato da vicepresidente, un’altra tragedia: la morte del suo figlio maggiore Beau, che aveva combattuto in Iraq, stroncato da un tumore al cervello. (la biografia completa su Wikipedia)