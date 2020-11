Bimbi davanti allo schermo, cosa dobbiamo sapere sull’uso delle tecnologie digitali nella prima infanzia

Bambini e tecnologie digitali? Quali sono i rischi dell’uso di cellulari e tablet da parte dei più piccoli? Solo problemi o anche opportunità? Il dibattito sull’influenza dell’uso delle nuove tecnologie sulla prima infanzia è uno degli argomenti di studio più importanti degli ultimi anni.

Per fare il punto della situazione con esperti a livello nazionale e per fornire, a genitori e operatori che si occupano di prima infanzia, delle indicazioni per un uso consapevole, sabato 28 novembre i Coordinamenti Nati per Leggere VCO e Ovest Ticino hanno organizzato un incontro online dal titolo “Bambini e touchscreen: cosa dobbiamo sapere sull’uso delle tecnologie digitali nella prima infanzia“.

Valeria Balbinot, che per il Centro per la Salute del Bambino di Trieste si occupa e fa ricerca proprio sulla prima infanzia e il mondo digitale, aprirà la mattinata con un intervento dal titolo “Bambini in età 0-6 e dispositivi digitali: rischi e opportunità“, illustrandoci anche i dati relativi all’utilizzo delle tecnologie da parte dei più piccoli.

Alberto Rossetti, psicologo e psico-terapeuta, dal 2013 collabora con diverse realtà del privato sociale in progetti di prevenzione di comportamenti a rischio e di educazione digitale e con il portale di educazione digitale Mamamò.it Il suo intervento si intitola “Crescere in un mondo digitale. Abbiamo scelta?”.

Caterina Ramonda, bibliotecaria, esperta di educazione alla lettura e di supporti cartacei e digitali, ci parlerà proprio del ruolo che possono avere le biblioteche e di come sia possibile proporre ai bambini e alle loro famiglie buone risorse in formato digitale senza dimenticare il cartaceo.

Modera Anselmo Roveda, scrittore, studioso di letteratura e immaginario, e coordinatore redazionale di “Andersen”, mensile dedicato alla letteratura e all’illustrazione per l’infanzia.

L’iniziativa è sostenuta dalla Regione Piemonte e dalla Compagnia di San Paolo nell’ambito del progetto Nati per Leggere Piemonte, che ha la finalità di promuovere la lettura in famiglia sin dalla nascita ed è patrocinata dall’Ufficio Scolastico del VCO.

Il Comune di Verbania e Biblioteche Vco ringraziano per la collaborazione il Centro per la Salute del Bambino di Trieste, Andersen, Mamamò e l’IIS Lorenzo Cobianchi di Verbania.

La partecipazione è gratuita. È necessario registrarsi entro venerdì 27 novembre al link https://forms.gle/rqWtjprCEdAi3qi9A.

Al termine dell’incontro, su richiesta, potrà essere rilasciato un attestato di partecipazione valido per la formazione docenti.

Foto di Nadine Doerlé da Pixabay