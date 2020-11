Blog per imprenditori digitali e liberi professionisti: l’importanza della partita IVA

I liberi professionisti e gli imprenditori digitali sono alla costante ricerca di strategie per incrementare il numero dei loro clienti e per ampliare il giro d’affari.

Gli imprenditori che decidono di rivolgersi alla loro potenziale clientela sfruttando anche la rete non possono fare a meno di avere un blog per professionisti da utilizzare come vetrina e come piattaforma per creare una linea diretta di comunicazione con i clienti interessati ai prodotti o ai servizi offerti.

Imprenditori digitali e partita IVA

Tutti i professionisti che lavorano online e che vogliono generare dei profitti facendo gli imprenditori digitali devono diventare titolari di una partita IVA. All’inizio si potrà sfruttare il regime forfettario per godere di un’agevolazione sulla tassazione e di una riduzione dell’IVA.

L’apertura di una partita IVA è un’operazione semplice, ma per la gestione delle contabilità e della documentazione senza commettere errori è preferibile chiedere il supporto di un bravo commercialista.

Gli imprenditori digitali possono anche leggere gli approfondimenti sul tema realizzati dai professionisti del settore, come per esempio la guida alla partita iva per blog presente sul portale regime-forfettario.it, per capire come muoversi in ambito fiscale e per scoprire quali sono le principali agevolazioni disponibili per chi lavora con un sito web.

Chi guadagna con un blog non può fare a meno di aprire una partita IVA per restare in regola con le tasse. L’attività del blogger non può infatti essere considerata sporadica, dal momento che si tratta di una tipologia di sito web online tutto l’anno e che ai clienti viene data la possibilità di usufruire dei servizi in qualunque momento.

Blog per professionisti digitali: quali sono i vantaggi?

La creazione di un blog per professionisti digitali è consigliata a tutti gli imprenditori che utilizzano anche la rete come canale di comunicazione e/o di vendita.

Gli imprenditori digitali possono essere suddivisi in due grandi categorie: da un lato vi sono quelli che hanno un’attività imprenditoriale offline e che aprono un sito web per restare in contatto con i loro clienti o per dar vita ad un nuovo canale di vendita, dall’altro vi sono quelli che gestiscono l’intera attività online.

In entrambi i casi, avere un sito web è indispensabile per far crescere il fatturato. Il blog per imprenditori digitali può essere visto innanzitutto come una vetrina, da sfruttare per mostrare ai potenziali clienti la propria esperienza, le competenze che si hanno e tutti i prodotti ed i servizi garantiti. Non per forza ai clienti dovrà essere data la possibilità di acquistare online, ma non essere presenti in rete significa perdere molti benefici profittevoli.

Per gli imprenditori il sito web è importante anche per la reputazione: molte analisi di mercato hanno dimostrato che la reputazione online è uno dei fattori che incide maggiormente sulle attività imprenditoriali, sia che si tratti dei servizi proposti da un singolo professionista, sia che si parli di grandi aziende.

La maggior parte delle persone prima di acquistare un prodotto o prima di affidare il lavoro ad un professionista effettua una ricerca online per leggere le recensioni dei clienti. Il blog professionale può ospitare una sezione pensata per raccogliere le testimonianze dei clienti e per mettere in mostra le loro esperienze positive, così da invogliare anche altri potenziali clienti a finalizzare l’acquisto del prodotto o la richiesta di consulenza.

È indispensabile creare un sito web professionale, con un’interfaccia grafica intuitiva e con una dettagliata sezione per i contatti. Nel caso in cui il blog avesse anche una sezione e-commerce sarebbe utile descrivere ciascun prodotto in maniera dettagliata, mostrando magari anche le recensioni dei clienti e la valutazione complessiva ottenuta dal prodotto.

Per le vendite online è necessario anche semplificare il processo di acquisto, riducendo al minimo il numero di passaggi che servono per completare l’ordine.