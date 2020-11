Buoni sconto e promozione: dal Pd di Tradate nuove proposte per rilanciare il commercio in città

Il gruppo consiliare del Pd di Tradate ha presentato una mozione per dare un ulteriore contributo al rilancio delle attività commerciali cittadine, in un’ottica di collaborazione con quanto già attuato dal Comune.

«Le attività commerciali sul nostro territorio comunale sono state fortemente penalizzate dall’emergenza Covid – scrivono i consiglieri Mauro Prestinoni e Marco Viscardi – Anche in seguito a sollecitazioni da parte delle minoranze, il sindaco e l’Amministrazione comunale si sono dimostrati disponibili a collaborare con le minoranze per condividere idee e proposte per un rilancio del commercio locale e di prossimità. Questa attività si è esplicitata essenzialmente tramite la Commissione IV – Sviluppo Economico e Politiche del lavoro – che è stata convocata due volte nel corso dell’estate per discutere essenzialmente di bandi e contributi a favore del commercio. Il bando, insieme all’azzeramento delle imposte comunali per le attività commerciali per l’anno 2020, è un’importante iniziativa per un aiuto concreto al commercio locale, riteniamo tuttavia che sia possibile fare qualcosa di più per il sostegno a questo settore».

Due le proposte lanciate nella mozione, entrambe legate alla recente riunione del Duc – Distretto urbano del commercio.

«Nella recente riunione del Duc è emerso che non è stata ancora lanciata l’applicazione di Ascom, annunciata ad inizio anno, per lo svolgimento del commercio elettronico dei negozi di vicinato dei Duc. Chiediamo che il Comune, appoggiandosi al Distretto urbano del commercio, finanzi l’edizione di un libretto con la presentazione dei negozi di Tradate, con le loro proposte per il Natale 2020, con i recapiti telefonici e gli indirizzi mail, da far arrivare a tutte le famiglie del Comune- spiegano i due consiglieri – Sulla pubblicazione ciascun esercente potrà dare la propria disponibilità ad eventuali consegna a domicilio, oppure a fissare un appuntamento per il ritiro dell’acquisto, oppure a presentare offerte e promozioni come occasione per i consumi e per i regali natalizi. Considerando che le persone, a causa dell’emergenza sanitaria si muovono di meno, avere recapitata a casa la guida dell’offerta commerciale dei negozi cittadini, potrebbe in qualche modo mettere in contatto diretto domanda e offerta, mitigando l’impatto negativo sul commercio locale dovuto alle crescenti quote di mercato dei giganti dell’ecommerce».

Una seconda proposta riguarda incentivi per chi sceglierà di acquistare nei negozi tradatesi: «Considerato che, sempre nella medesima riunione del Duc, è emerso che ad oggi l’Amministrazione comunale non ha previsto nulla per la promozione del Natale 2020 ad eccezione delle luminarie con un forte rischio di avere una città piena di luci e con i negozi vuoti, chiediamo che il Comune finanzi con i proventi dalla Camera di Commercio dei buoni sconto da spendere nel distretto commerciale di Tradate».