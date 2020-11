Buoni spesa, ecco i fondi per ciascun comune della provincia. Alfieri: “Impegno rispettato”

Anche per la seconda ondata dell’emergenza pandemica, per far fronte ai bisogni della fascia di popolazione messa più in difficoltà dalle limitazioni imposte per contenere il virus, ai comuni della provincia di Varese sono stati destinati oltre cinque milioni di euro.

“Sui bonus alimentari ci eravamo presi l’impegno di fare in fretta e siamo stati di parola – dichiara soddisfatto il senatore del Partito Democratico Alessandro Alfieri – è stato infatti pubblicato oggi il riparto dei fondi destinati ai Comuni per i buoni spesa alimentari da distribuire alle persone in difficoltà. Questo strumento in primavera si era dimostrato efficace, nel corso della prima ondata della pandemia, e come PD abbiamo lavorato a fondo affinché fosse riproposto all’interno del terzo Decreto ristori”.

“Ai Comuni della provincia di Varese sono stati destinati oltre cinque milioni di euro – conclude Alfieri – una cifra importante. Per quanto riguarda i maggiori centri al Capoluogo andranno 427.088 €, a Busto 443.359 €, a Gallarate 282.780 €, a Saronno 208.961 € e a Luino 111.705 €.”

Nella mappa seguente pubblichiamo i fondi ripartiti per ciascun comune del Varesotto.