Buoni spesa, la minoranza a Cuveglio chiede di coinvolgere le attività del territorio

Il decreto “Ristori ter“ prevede lo stanziamento di altri 400 milioni di euro per consentire

l’erogazione dei buoni spesa comunali per la «solidarietà alimentare».

Per questo motivo, i consiglieri comunali del gruppo “Cuveglio al centro“ hanno presentato una mozione consiliare per chiedere all’Amministrazione comunale che – a differenza di quanto fatto ad aprile – “i nuovi buoni spesa siano spendibili presso le piccole realtà (i negozi di prossimità e i produttori locali) e non più solo in un supermercato, e si provveda quindi ad istituire un elenco aperto delle attività aderenti“.

Questo “nella convinzione che le attività locali vadano sostenute con atti concreti, già il 3 aprile, avevamo proposto – inascoltati – di legare l’utilizzo dei buoni spesa di marzo all’acquisto presso le attività locali“.

“Riproponiamo, ora“, concludono i consiglieri Matteo Rossi e Nicolò Alagna “la nostra richiesta sicuri che i nuovi buoni spesa, da erogare a breve, possano assolvere al duplice compito di: sostenere i nostri concittadini più bisognosi e favorire le attività della filiera alimentare presenti nel territorio.