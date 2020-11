Calcio in diretta: Pontedera – Pro Patria; Fossano – Varese

Domenica in trasferta per Pro Patria e Città di Varese. Alle 12.30 il fischio d’inizio della gara dei tigrotti a Pontedera, alle 14.30 inizierà invece la sfida dei biancorossi a Fossano. Come sempre potrete prendere parte attiva al nostro liveblog commentando in tempo reale e interagendo con l’hashtag #DirettaVn sui social.

Per visualizzare al meglio la diretta CLICCATE QUI