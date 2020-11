Cambia ancora il calendario del Varese: domenica a Casale

Cambia ancora il calendario del Girone A di Serie D. Secondo quanto comunicato alla ripresa delle attività, domenica 6 dicembre sarebbe stata in programma la ripresa del campionato dalla nona giornata.

La Lnd ha invece deciso di far slittare al 13 dicembre la ripresa con tutte le squadre e riservare un’altra domenica – il 6 dicembre per l’appunto – per un altro turno di recuperi.

Ecco allora che il Varese sarà impegnato sul campo del Casale.

Con il Comunicato odierno il Dipartimento Interregionale ha posticipato la ripresa del campionato al 13 dicembre. Domenica 6 dicembre sarà dedicata ancora ai recuperi, con il Città di Varese sarà impegnato in casa del Casale.