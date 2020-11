Cambia l’avversario del Varese: al “Franco Ossola” arriverà il Vado

Cambia l’avversario del Città di Varese ma non il programma dei biancorossi.

L’appuntamento per la squadra di mister Sassarini rimane domenica 29 novembre (ore 14.30) al “Franco Ossola”, ma anziché affrontare la Folgore Caratese ci sarà il Vado.

Questo il comunicato:

Domenica 29 novembre Città di Varese in campo al “Franco Ossola” ma cambia l’avversario: in seguito alla richiesta inoltrata dalla Folgore Caratese, corredata dalla documentazione dell’Ats di Monza, il Dipartimento Interregionale ha rinviato a data da destinarsi il recupero con i brianzoli e programmato, sempre per le 14:30, la gara di recupero con il Vado.