Camilla Tofani, una vita per il football americano: “Una passione nata in famiglia”

Dopo una carriera sportiva di otto anni nel football americano femminile, la varesina Camilla Tofani ha iniziato ad allenare la squadra NYX di Cernusco sul Naviglio, così da poter insegnare e trasmettere la sua stessa passione, che l’ha forgiata e accompagnata sul campo.

Uno sport di contatto competitivo e dinamico, nel quale le ragazze devono riuscire a dimostrare molto di più di quanto invece facciano gli uomini.

Come ha scoperto la sua passione per il football americano?

«Ho scoperto questa disciplina grazie a mio fratello. Mi sono appassionata perché per la prima volta praticando sport mi sentivo davvero “giusta”. La mia corporatura è robusta, non è mai stato facile trovare un’attività sportiva he mi facesse sentire a mio agio e gli altri sport, quelli classici, mi hanno sempre annoiata dopo poco. Nel football americano la mia fisicità diventava il mio punto di forza».

Cosa significa essere una ragazza che gioca a football americano?

«Si tratta di qualcosa di interessante, innovativo, soprattutto a livello sociale. Dopo aver concluso la mia carriera sportiva, ho iniziato ad allenare. Prima di diventare l’allenatrice della femminile, c’è stato un periodo in cui ho aiutato ad allenare i maschi. Quello che ho potuto notare è che le ragazze in campo dimostrano più grinta, determinazione e una dose maggiore di quell’aggressività sana che lo sport richiede. I ragazzi danno molto per scontato tutti questi aspetti, mentre tra donne si alza anche il livello di competitività, raggiungendo così risultati più gratificanti».

Come avete affrontato la questione Covid?

«È stato complicato. Ogni allenamento lo abbiamo organizzato nel pieno rispetto delle regole, misurandoci la febbre prima di entrare in campo e arrivando anche a tenere la mascherina durante l’attività sportiva. Le ragazze sono state bravissime. Ora naturalmente siamo fermi, ma due preparatori aiutano le nostre atlete ad allenarsi online, per mantenersi in forma anche da casa».

Come dovrebbe essere valorizzato il football femminile?

«In Italia questo sport non è valorizzato né al maschile, né al femminile. Naturalmente il football americano è conosciuto come sport “per uomini” e d’altro canto esistono molte più squadre maschili, rispetto a quelle femminili. Il campionato femminile è ancora in fase di sviluppo. Con la collaborazione dei Gorillas, la squadra di football americano di Varese, avevamo provato a creare una squadra femminile, ma non siamo riusciti a portare avanti questo progetto poiché, nonostante da parte della società ci fosse stata grande disponibilità, non abbiamo mai raggiunto numeri sufficienti per dargli vita. È da prendere in considerazione anche la questione economica riguardante i guadagni di determinati sport rispetto ad altri: il football americano non è una pratica sportiva con una eco di livello che produce e stimola abbastanza interesse. La cosa più giusta e interessante da fare per far conoscere questo sport, sarebbe poter lavorare con le scuole, naturalmente concentrandoci sulla parte propedeutica non di contatto. Personalmente, credo anche che gli sport minori dovrebbero unirsi per poter creare centri sportivi specializzati, in cui i ragazzi avrebbero la possibilità di provare e conoscere quante attività sportive particolari e divertenti esistono oltre agli sport più “classici e famosi”».