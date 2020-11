Canottaggio, Varese verso gli Europei: vertice a distanza con la Federazione Internazionale

Le limitazioni causate dall’epidemia di Covid-19 non fermano l’attività organizzativa dei Campionati Europei Assoluti di canottaggio, previsti a Varese tra il 9 e l’11 aprile del 2021. Una manifestazione fortemente voluta dalla nostra città che prosegue così nella serie di grandi appuntamenti remieri di livello internazionale – pandemia permettendo – sul campo di regata della Schiranna. Europei che – è emerso negli ultimi giorni – saranno trasmessi in tv non solo grazie alla Rai ma anche tramite il circuito della Eurovisione.

Nei giorni scorsi si è svolta, a distanza, la cosiddetta “site visit”: un sopralluogo da parte dei delegati della FISA – la federazione mondiale del remo – che si è tenuto in videoconferenza. Collegati con Pierpaolo Frattini, ex atleta azzurro e attuale direttore del comitato organizzatore locale, sono intervenuti la “event manager” della FISA Christine Jacobsen, il direttore marketing Andrew Couper, il delegato tecnico John Edger e un rappresentante di Swiss Timing, la società che si occupa del cronometraggio, una funzione particolarmente importante in questo ambito sportivo.

Frattini ha aggiornato i referenti della FISA su una serie di aspetti pratici come, appunto, il cronometraggio, i sistemi GPS e le infrastrutture a terra e in acqua; sono poi stati toccati gli argomenti legati alla promozione e al marketing e si è posto l’accento sul tema dell’impatto ambientale per il quale il canottaggio – che si pratica in ambienti naturali – ha avuto negli ultimi anni un occhio di particolare riguardo. Tra le figure che saranno create ci sono quindi quella dell’environmental manager (un dirigente appunto dedicato all’ambiente) e un event safeguarding manager con la funzione di controllare che nel corso dei campionati non avvengano abusi di alcun tipo.

«Nonostante le difficoltà legate ai trasferimenti la macchina organizzativa si muove – ha sottolineato Pierpaolo Frattini al termine del vertice – C’è un’estrema disponibilità da parte di tutti di collaborare, in questo periodo ovviamente in modo virtuale, al fine di portare avanti tutti quegli aspetti pratici che in questa fase vanno sviluppati».