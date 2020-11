In Canton Ticino 186 nuovi contagi in un giorno, da oggi misure più stringenti

(Immagine di repertorio) – Sono stati 186 i nuovi casi di contagio da Coronavirus registrati nella giornata di ieri in Canton Ticino, dove si contano anche 6 nuovi decessi.

La diffusione dell’epidemia da Covid-19 non si ferma nemmeno nel vicino Canton Grigioni, dove nelle ultime 24 ore i nuovi casi sono stati 80.

Proprio per contrastare i dati in crescita, sono in vigore da oggi in Ticino misure più stringenti dettate dal Consiglio di Stato per favorire il distanziamento sociale. In particolare è stato fissato a 5 il numero massimo di persone per incontri in luoghi sia pubblici che privati.

Cerimonie religiose, funerali e matrimoni sono consentiti con un massimo di 30 partecipanti, mentre sono escluse dalle nuove restrizioni le assemblee di organi legislativi.

Si fermano anche le attività sportive di gruppo, ad eccezione delle attività rivolte ai ragazzi fino a 16 anni e le e le attività professionistiche.

Le nuove misure adottate resteranno in vigore fino al 30 novembre.