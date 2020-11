Castellanzese trafitta al “Provasi”, la Lavagnese vince 2-0

Mercoledì triste per la Castellanzese, che perde 2-0 tra le mura amiche del “Provasi” nonostante una prestazione gagliarda.

A portarsi a casa i tre punti è la Lavagnese, che va a segno nel primo tempo con l’ex Varese Pietro Tripoli al 19′ del primo tempo e chiude la contesa nel recupero della ripresa con Buongiorno con il più classico contropiede finale, sfruttando l’assetto sbilanciato in avanti dei neroverdi in cerca del pareggio.

La squadra di mister Mazzoleni ha fatto una grande mole di gioco ma non è riuscita a sfondare il muro della difesa ligure, messa più volte sotto pressione soprattutto nel secondo tempo.

CASTELLANZESE – LAVAGNESE 0-2 (0-1)

MARCATORI: pt 19’ Tripoli; st 49’ Buongiorno.

CASTELLANZESE (3-5-2): Indelicato; Alushaj, Ornaghi, Concina; Fusi (12’ st Bigotto), Mecca (27’ st G. Perego), Chessa, Negri, Marcone (40’ st Giugno); Corti, Colombo. A disp.: Porro, Molinari, A. Perego, Sestito. All.: Mazzoleni.

LAVAGNESE (4-3-3): Boschini; Oneto, Bagicalupo, Rossini, Orlando (22’ st Di Vittorio); Alluci (43’ st Di Lisi), Basso, Cantatore; D’Orsi (31’ st Buongiorno), Tripoli (41’ st Romanengo), Rovido (16’ st Bei). A disp.: Bova, Bagnato, Profumo, Perasso. All.: Nucera.

Arbitro: Palumbo di Bari.

NOTE: Giornata coperta ma calda, terreno in ottime condizioni. Partita a porte chiuse come da decreto governativo. Ammoniti: Chessa, Fusi, Bagicalupo, Ornaghi, Colombo. Angoli: 7-5. Recupero: pt 2’, st 5’.