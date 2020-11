Il Centro San Carlo Borromeo di Luino e la colletta alimentare

Il Centro Culturale San Carlo Borromeo di Luino organizza un incontro per approfondire la valenza sociale e culturale e tutte le novità della Colletta Alimentare, l’annuale raccolta di cibo, che quest’anno si terrà in forma speciale non essendo fattibile fisicamente come si è sempre fatto.

Se ne parlerà, martedì 17 novembre 2020 alle ore 21, con Giovanni Bruno, Presidente della Fondazione Banco Alimentare Onlus.

L’evento sarà trasmesso in modalità streaming attraverso il canale Youtube del Centro Culturale

San Carlo Borromeo.

«Sarà l’occasione per andare a fondo delle ragioni di questo gesto, anche e soprattutto in questo tempo sfidante, e riscoprire che l’altro è un bene. Un gesto di carità come quello della Colletta, appunto, ci rende capaci di allargare il nostro cuore e di rimetterci in azione con responsabilità a partire dal bisogno dell’altro, consapevoli che una persona è più grande del bisogno materiale che esprime», spiegano gli organizzatori.

Cambierà la forma ma non la sostanza della Colletta Alimentare, che continuerà ad essere aiuto concreto per milioni di poveri e strumento di educazione per chi lo compie.

Ecco le novità 2020:

Dal 21 novembre all’8 dicembre alle casse dei supermercati o, già da ora, sul sito

di colletta alimentare è possibile acquistare una card il cui valore verrà trasformato in cibo per le persone in difficoltà

Con ogni card è possibile donare 2, 5 o 10 euro e sommare questi importi più volte. È inoltre

possibile riutilizzare la card per tutto il periodo della Colletta nei supermercati che ospitano questa nuova modalità indicati sul sito collettaalimentare.it.

L’importo del valore della card verrà convertito dal supermercato in alimenti che verranno

consegnati al Banco Alimentare e, a sua volta, a chi ne ha bisogno Ciascuno può contribuire alla Colletta Alimentare 2020 acquistando la card e facendo conoscere le novità dell’iniziativa ad amici e parenti.

I supermercati di Luino che aderiscono all’iniziativa:

 Carrefour (Via Fornara)

 Carrefour (Via XXV Aprile)

 Eurospin

 Lidl