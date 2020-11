Il centrosinistra di Laveno Mombello chiede un punto tamponi rapidi in paese

“Chiediamo un punto tamponi rapidi a Laveno Mombello e al servizio anche dei comuni limitrofi”. Il Centrosinistra di Laveno Mombello chiede un maggiore contenimento e monitoraggio dei contagi, anche visto l’alto numero di positivi nel comune, ad oggi 198.

Ecco il comunicato: “In considerazione dell’aggravamento dell’emergenza sanitaria, con l’evidente necessità e l’urgenza di un miglioramento delle misure di contenimento e monitoraggio dei contagi che nel nostro territorio risultano in sempre più preoccupante aumento, come gruppo Centrosinistra abbiamo presentato una mozione consiliare per richiedere all’Amministrazione comunale di intraprendere tutte le azioni opportune volte ad attivare, in concorso con ATS Insubria, un punto tamponi rapidi a Laveno Mombello e al servizio anche dei comuni limitrofi. La nostra proposta si sostanzia quindi in un luogo dove poter inviare i pazienti, previa prenotazione a cura dei medici di base, al fine anche di decongestionare il resto del sistema diagnostico nella nostra provincia, individuando il prima possibile i nostri concittadini positivi al virus. La nuova area per l’esecuzione di tamponi molecolari “drive in” operativa a Cassano Valcuvia da alcuni giorni, destinata a servire l’area nord della provincia, risulta infatti ancora insufficiente per l’enorme pressione dei contagi nella nostra zona. Ciò costringe tanti a rivolgersi al privato, sostenendo costi significativi, per l’effettuazione dei test che dovrebbero invece essere garantiti dalla sanità pubblica a tutti coloro che ne abbiano bisogno”.