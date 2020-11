“Ciancianese football club”, vizi e virtù di un calciatore di provincia

Destino ramingo quello di Leonardo e della sua esistenza in un piccolo paese di provincia che può essere qualunque puntino sulla cartina geografica anche di casa nostra: gioca la partita della vita nel sapore disincantato dei trent’anni, frutto maturo di una gioventù che abbraccia stretta e non vuol lasciare andare via.

“Ciancianese football club” edito da Giovane Holden Edizioni è il romanzo di Matteo Zolla, lunense da poco più di un anno e che proprio qui sul lago ha imparato a leggere le trame della provincia respirando l’aria dei grandi poeti e romanzieri italiani che a Luino trovarono l’ispirazione.

E allora ecco Leonardo, che sogna di giocare in serie A ma rimarrà nei campi di provincia a fare il leader della “Ciancianese“, a condividere coi compagni di squadra la passione per l’alcool e le prostitute, alle prese coi dilemmi esistenziali del mondo moderno. Alla fine dovrà cercare un compromesso con se stesso e le sue aspirazioni mancate.