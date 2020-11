In cima alla montagna per suonare col vento: “Che la musica ci porti fortuna”

Da una parte i colori dell’autunno. Dall’altra il bianco delle montagne e l’azzurro del lago.

Nel mezzo Giada Ethuil, accompagnata dai chitarristi Gabriele Dellea e Paolo Pellicini per suonare in mezzo agli elementi della natura la rivisitazione della cover di Gothie “Somebody that I used to know”.

Il video è stato messo in rete domenica scorsa nello scenario incantevole del Monte Sette Termini di Montegrino Valtravaglia, da cui si ammira il Lago Maggiore. La registrazione e il mix sono a cura di Gabriele Dellea, il master è di Paolo Prato e il video è stato girato da Andrea Gazzoldi. Nel paesaggio domina la meraviglia dei colori autunnali.

L’elemento preponderante nel video è il vento (simbolo di cambiamento), che con il suo soffio spazzerà via il passato e il presente doloroso che stiamo attraversando.

«Vorremmo che questo video sia una sorta di portafortuna e di messaggio di speranza per tutti quelli che come noi si esprimono con la musica, l’unico linguaggio che davvero ci rappresenta», dicono i musicisti.

«Torneremo a trovarci su palchi meravigliosi e ad emozionarci insieme. Ci teniamo a sottolineare che le riprese del video sono state effettuate prima della recente uscita del nuovo DPCM, che ci vede in un nuovo lockdown, anche se più soft del precedente».