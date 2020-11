Cinque gare in due settimane per la Pro Patria. Con il Como si recupera il 18 novembre

Rinviata la gara di domenica scorsa in programma a Como, si prospetta un periodo intenso in casa Pro Patria.

Il calendario del Girone A di Serie C vedrà i tigrotti in campo sei volte in due settimane giorni.

Dopo la gara di domenica 8 novembre allo “Speroni” contro la Pro Sesto (ore 15.00), i tigrotti affronteranno il turno infrasettimanale mercoledì 11 novembre (ore 15.00) a Piacenza.

Di nuovo in casa domenica 15 novembre contro l’Albinoleffe (ore 15.00) e ancora mercoledì 18 novembre il recupero della gara di Como (sempre alle 15.00). Il periodo duro si chiuderà il 21 novembre con la trasferta a Pontedera (ore 17.30).