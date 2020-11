Il Ciofs-FP di Castellanza si fa in tre per aiutare nella scelta del futuro

Sono tanti gli appuntamenti in programma per esaudire ogni curiosità e sciogliere tutti i dubbi nella scelta del futuro.

Il C.I.O.F.S.-F.P. Lombardia (Centro Italiano Opere Femminili Salesiane – Formazione Professionale – Lombardia) propone non una ma ben tre differenti modalità per far conoscere a ragazzi e ragazze e alle loro famiglie la sua ampia offerta formativa nei settori del benessere, dei servizi all’impresa e della ristorazione.

Si tratta di corsi di istruzione e formazione professionale di durata triennale, gratuiti, caratterizzati da ampia attività laboratoriale, didattica attiva, alternanza formativa individuale con imprese del settore di riferimento (a partire dal 2° anno). E nel caso del CIOFS anche dalla grande attenzione educativa sull’insegnamento di don Bosco.

Ci si potrà collegare a distanza e seguire le presentazioni comodamente dalla propria postazione.

Sarà possibile seguire e partecipare a:

Webinar di settore per approfondire le caratteristiche dello specifico corso di interesse con tecnici del settore

di settore per approfondire le caratteristiche dello specifico corso di interesse con tecnici del settore OpenLab , la novità di quest’anno, che prevede possibilità per i ragazzi di “partecipare” a distanza alle attività dei Laboratori del settore di interesse, vedendo in diretta le attività operative, gli allievi e i docenti al lavoro

, la novità di quest’anno, che prevede possibilità per i ragazzi di “partecipare” a distanza alle attività dei Laboratori del settore di interesse, vedendo in diretta le attività operative, gli allievi e i docenti al lavoro Micro stage, lezioni mirate di laboratorio del settore preferito per sperimentare direttamente il percorso preferito

Due appuntamenti per i webinar: giovedì 3 e mercoledì 9 dicembre per i settori estetica, acconciatura, sala bar, impresa, con inizio alle 17.30.

Per gli OpenLab sono previste date differenti (sia al mattino che al pomeriggio) a partire dal 30 novembre fino al 16 dicembre, tutte indicate nel sito.

Le lezioni di due ore in presenza, invece, andranno organizzate in base alle adesioni e si terranno il 13 gennaio 2021.

Aderire a una delle proposte del Ciofs è semplice: basta collegarsi al sito, scegliere il Centro di Castellanza, individuare il tipo di evento scelto, quindi cliccare sul link e, dal sito di prenotazione, scegliere il giorno e l’orario per poter partecipare.

Per i meno esperti c’è sempre la possibilità di contattare la segreteria, scrivendo a segreteria_castellanza@ciofslombardia.it o chiamando lo 0331 503107.

Il Ciofs si fa in tre per rispondere a ogni richiesta e per aiutare i giovani a costruire il proprio futuro.