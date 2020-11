Clamoroso nel basket: Belinelli lascia la NBA per la Virtus Bologna

È una notizia senza dubbio clamorosa quella arrivata oggi dal mondo del basket italiano: uno dei giocatori azzurri più forti e rappresentativi, Marco Belinelli, torna in Italia dopo una lunghissima militanza in NBA e vestirà la maglia della Virtus Bologna, squadra che lo svezzò e lanciò da ragazzino.

Belinelli, classe 1985, arriva dai San Antonio Spurs, la franchigia con cui vinse il titolo NBA (unico italiano di sempre) nel 2014 e la gara nel tiro da 3 punti all’All Star Game. Non convinto dalle opzioni fornitegli in queste settimane dalle squadre americane, il giocatore di San Giovanni in Persiceto ha optato per un clamoroso ritorno a casa. Sarà allenato da Sasha Djordjevic e avrà come compagno di squadra un’altra superstar come Teodosic.

Con la Virtus “Beli” esordì giovanissimo nel 2002-03, poi fu protagonista di un clamoroso passaggio dall’altra parte di Bologna, alla Fortitudo, a causa dei problemi societari delle Vu Nere. Con la Effe Scudata vinse scudetto e Supercoppa prima di volare negli States dove ha giocato per ben otto diverse franchigie. La notizia arriva a pochi giorni da quella che vede approdare nel massimo campionato al mondo un altro azzurro, il giovanissimo Nico Mannion (a Golden State) e al passaggio di Danilo Gallinari agli Atlanta Hawks. Il gruppo italiano è completato da Nicolò Melli ai New Orleans Pelicans.