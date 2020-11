Coldiretti mobilita i suoi agricoltori e la spesa arriva a casa

Ortaggi, frutta, carne, formaggi, ma anche miele, uova, salumi e tutto quanto disegna il paniere agroalimentare “made in Varese”. Sono i prodotti che Campagna Amica porta direttamente a casa grazie al servizio di consegna a domicilio attivato dalle imprese che, settimanalmente, danno vita agli AgriMercati nella provincia prealpina (che restano comunque attivi in sicurezza): un servizio a diffusione locale che permette di ricevere la spesa a casa firmato dagli imprenditori agricoli.

«E’ un servizio importante e di rilievo sociale, utilissimo per quanti non possono e non vogliono lasciare le loro abitazioni, nemmeno per fare la spesa. Pensiamo soprattutto agli anziani, ma anche alle famiglie: e così, sono le imprese agricole a organizzarsi per effettuare la vendita diretta direttamente al domicilio dei cittadini – dice Fernando Fiori, presidente di Coldiretti Varese – Un servizio che si aggiunge allo sforzo, grandissimo, che l’agricoltura del Varesotto sta facendo per assicurare la continuità dei rifornimenti alimentari in ogni canale di distribuzione disponibile: sono oltre tre milioni gli italiani che continuano a lavorare nella filiera alimentare, dalle campagne all’industrie fino ai trasporti, ai negozi e ai supermercati, per garantire continuità di flusso di cibo e bevande alla popolazione.

“Sono una quarantina le imprese che, ad oggi, si sono strutturate per il servizio, e che voglio ringraziare per il loro lavoro e impegno” sottolinea il presidente provinciale di Coldiretti. “Contiamo di aggiornare l’elenco con nuove realtà, in modo da consolidare la gamma dei prodotti offerti e ampliare ancor più le aree di copertura del servizio”.L’elenco delle imprese che effettuano il servizio è pubblicato sul sito web di Coldiretti Varese (www.varese.coldiretti.it) e quotidianamente aggiornato.

Come detto, restano attivi tutti i Mercati di Campagna Amica in provincia di Varese: nella città capoluogo, i farmer’s market settimanali sono due: uno nella centralissima piazza Giovine Italia, ogni giovedì mattina, il secondo è nel piazzale dello stadio di Masnago, ogni venerdì mattina; a Induno Olona l’AgriMercato si svolge ogni primo, terzo, quarto e quinto sabato del mese nel rione San Cassano. Infine, a Gallarate il Mercato di Campagna Amica si tiene ogni martedì mattina in via Torino.

L’approvvigionamento alimentare – sottolinea la Coldiretti provinciale – è infatti assicurato in Italia grazie al lavoro di 740mila aziende agricole e stalle, 70mila imprese di lavorazione alimentare e una capillare rete di distribuzione tra negozi, supermercati, discount e mercati contadini di Campagna Amica, nonostante le preoccupazioni per la sicurezza, i vincoli, le difficoltà economiche e l’incertezza per il prossimo periodo.

Un impegno quotidiano senza sosta che deve fare i conti con la chiusura di bar e ristoranti ma anche con un balzo degli acquisti delle famiglie in una situazione in cui con l’emergenza Coronavirus un gran numero di cittadini hanno fatto scorte di prodotti alimentari e bevande per il timore ingiustificato di non trovali più disponibili sugli scaffali di negozi, supermercati e discount.

Il presidente Fiori ribadisce l’impegno: «L’agricoltura non può e non deve fermarsi: è un gesto di responsabilità. Chiediamo invece ai consumatori di rispettare le indicazioni, di limitare gli spostamenti e di fare un’autentica “scelta di campo” quando ci si reca a fare la spesa: ovvero, comprare italiano per mangiare italiano. E’ un gesto semplice ma importantissimo e decisivo per sostenere le nostre imprese agricole alle prese con una crisi senza precedenti: solo così si salva la filiera e l’identità alimentare italiana, di cui il made in Varese è parte attiva».