Colombo: “Malpensa, rilancio del settore aerospaziale e del turismo. Queste le priorità per la Lombardia”

“Rilanciare l’aeroporto di Malpensa come hub strategico del Nord Italia e favorire la crescita di Orio al Serio. Quindi sostenere la digitalizzazione e l’innovazione delle imprese, ossatura dell’economia lombarda e italiana. E rafforzare il settore dell’industria aerospaziale”.

Così Marco Colombo, Vicepresidente della Commissione Programmazione e Bilancio, sull’approvazione oggi in Aula della Risoluzione 40 su “Recovery Fund: Proposte per la definizione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”.

“Per una ripresa concreta dell’economia e dello sviluppo della Lombardia, abbiamo individuato una serie di priorità senza le quali non si va da nessuna parte – spiega Colombo – i punti evidenziati e messi nero su bianco nelle osservazioni, che come Lega abbiamo presentato e inserito nella Risoluzione, vertono sulla necessità di potenziare da un lato le infrastrutture presenti sul territorio e dall’altro di favorire la crescita delle nostre imprese”.

“La potenzialità di Malpensa serve un’area vasta che va al di là dei meri confini regionali e come tale va sostenuto e soprattutto supportato visto il momento difficile per il trasporto aereo. Mentre l’aeroporto di Bergamo va potenziato anche tramite collegamenti ferroviari” aggiunge il Consigliere.

“Quindi è fondamentale sostenere le imprese nell’innovazione organizzativa e nella digitalizzazione, per migliorare condizioni di lavoro ed efficienza. Tra gli obiettivi anche sostenere le aziende che creino progetti di filiera corta, possibilmente a livello regionale, e quelle aziende che riportino dall’esterno in Italia le proprie produzioni. Una particolare attenzione abbiamo posto per il settore aerospaziale, importante a livello lombardo e con una forte presenza in provincia di Varese” sottolinea Colombo.

“Infine – conclude Colombo – chiediamo investimenti per il turismo, soprattutto extraeuropeo, un settore che rappresenta uno straordinario volano per l’economia urbana e dei territori in cui si concentra, oltre ad essere uno dei migliori modi di mostrare l’Italian way of life”.