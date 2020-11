Combatté la seconda guerra mondiale: ritrovato il piastrino di un soldato di Olgiate, adesso si cercano i famigliari

Un piastrino militare con inciso un nome e una data di nascita, appartenuti ad un soldato di Olgiate Olona che combatté la seconda guerra mondiale. Ritrovarselo fra le mani e decidere di non esporlo in un angolo della propria abitazione, né di venderlo per racimolarci qualcosa. La decisione, invece, di voler rintracciare il legittimo proprietario dell’oggetto. È quanto, da oltre 10 anni, ha scelto di fare l’associazione “Gruppo ricerche storiche”, con alcuni appassionati di storia che stanno regalando gioia ed emozione in giro per l’Italia.

Il gruppo di amici, infatti, è alla ricerca di questi cimeli storici e, una volta ottenuti, cerca di risalire ai famigliari dei soldati.

Un’attività che li ha fatti giungere ora in valle Olona: «Abbiamo ritrovato un piastrino, appartenuto a Colombo Giuseppe, classe 1903 (o 1908, il numero non è ben distinguibile), figlio di Giuseppe e Landoni Giuseppina. È segnato il nome di Olgiate Olona, ma non sappiamo se si riferisca al luogo di nascita o di residenza. Qualcuno conosce eventuali familiari? ». Questo il messaggio che Maurizio De Angelis ha pubblicato sul gruppo Facebook di VareseNews “Oggi in valle Olona” con la speranza di rintracciare qualche parente di tal Giuseppe.

È lo stesso De Angelis a raccontarci del suo impegno: «Sono di Roma, ho 57 anni e nella vita, ufficialmente, faccio il cuoco. La ricerca storica di cui mi occupo con altri quattro amici è diventata, però, come un secondo lavoro. In questi dieci anni di attività abbiamo restituito 130 piastrini in tutta Italia. Alcuni li abbiamo ritrovati noi, soprattutto intorno a Roma, nella zona dello sbarco di Anzio, dove si è combattuto. Spesso, però, ci scrive chi ritrova i piastrini coi metal detector: ce li affida affinché, grazie alla nostra ricerca, si risalga alla famiglia del militare. Nel caso del soldato Colombo, il ritrovamento è avvenuto in Liguria, nei pressi di Genova. Il suo nome non compare nell’elenco dei caduti e dei dispersi, quindi dovrebbe essere ritornato a casa dopo i combattimenti».

Quello della ricerca storica è un impegno che è cambiato nel tempo, grazie alla tecnologia: «Certo, dieci anni fa ripercorrere gli spostamenti dei militari era differente: si utilizzava tanto il telefono e ci si limitava a contattare gli uffici comunali per accedere agli archivi. Adesso, grazie ai social, spesso la ricerca è più semplice e il “passaparola virtuale” ci aiuta. Facciamo tutto in maniera completamente gratuita: ciò che chiediamo alla famiglia del soldato ritrovato è una fotografia del militare, se disponibile, e del famigliare che riceve il piastrino».

L’instancabile lavoro di “Gruppo ricerche storiche” li ha condotti, virtualmente, anche negli Stati Uniti: «Collaboriamo con un dipartimento americano che ci dà indicazioni sui nomi dei soldati scomparsi e sull’ultimo luogo in cui furono avvistati in Italia. La ricerca più particolare risale però alla Guerra in Vietnam. Qualche anno fa – confida De Angelis – venimmo contattati da una persona che aveva in mano un piastrino militare di un soldato americano in Vietnam. Ebbene, in quel caso la restituzione avvenne al legittimo proprietario: il soldato – così ci raccontò poi – era stato ferito in un combattimento, dove perse il piastrino. Una volta rientrato alla base, mentre veniva medicato gli fu ribattuta una nuova medaglietta: dopo tanti anni ha potuto riavere qualcosa di importante che gli apparteneva».

Adesso tocca alla valle Olona: «Speriamo veramente di ritrovare i famigliari di Giuseppe Colombo: abbiamo già preso contatto con gli uffici comunali olgiatesi, ma siamo speranzosi, perché la ricerca ha incuriosito tante persone e grazie alla condivisione magari potremo risalire presto a qualche parente del militare e restituire il piastrino».

Ci uniamo alla ricerca di Maurizio: chi avesse informazioni del soldato Giuseppe Colombo, classe 1903 (o 1908), figlio di Giuseppe e Landoni Giuseppina, che combatté in Liguria durante il secondo conflitto mondiale, contatti la redazione di VareseNews. Buona ricerca a questi volenterosi amici.