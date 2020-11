Il comune di Laveno Mombello permette la raccolta dei legni sulle spiagge

Il Comune di Laveno Mombello ha emesso un’ordinanza per permettere la raccolta e l’utilizzo da parte dei cittadini del materiale ligneo che si trova sulle spiagge, sugli accessi al lago e sugli scivoli che si affacciano sul Lago Maggiore e parte del comune.

L’ordinanza sottolinea che la raccolta è limitata al materiale ligneo naturale già divelto, accumulato sulla spiaggia, non deve avere fini di lucro, la raccolta dovrà avvenire manualmente senza arrecare danno a cose o persone.

Inoltre, è vietato l’accesso con autovetture, autocarri o trattori su spiagge, prati passeggiate pedonali. È vietata la lavorazione sul posto se non limitatamente alla riduzione in volume per il trasporto, è vietato l’accesso ad aree demaniali date in concessione a terze se non previa autorizzazione; la responsabilità, anche verso terzi, della raccolta e del trasporto del legname resta a carico di chi effettua le operazioni tenendo indenne l’Amministrazione comunale da eventuali richieste di risarcimento, la raccolta della legna potrà avvenire esclusivamente in orario diurno.

Gli interventi di raccolta sono consentiti tutti i giorni dell’anno compatibilmente con la fruizione delle spiagge nel periodo di balneazione.