Consegne a domicilio e take away: la mappa di VareseNews

VareseNews, lo scorso marzo, ha realizzato una mappa dedicata a tutte quelle attività commerciali che hanno iniziato ad offrire i servizi di consegne a domicilio e/o di asporto.

La mappa è stata realizzata in collaborazione con i commercianti che hanno aderito al servizio ed è in continuo aggiornamento.

La mappa

Come funziona

Utilizzando i filtri sopra la mappa è possibile selezionare un comune e una categoria merceologica. Cliccando sul simbolo accanto al nome del negozio si apre una finestra con tutte le informazioni per contattare il gestore e sugli eventuali costi di consegna.

La raccomandazione resta sempre quella di mantenere un metro di distanza all’atto della consegna e, per quanto possibile, di favorire i pagamenti digitali.

Adesioni e segnalazioni

Perché la propria attività compaia sulla mappa, è necessario compilare il modulo che trovate in fondo a questa pagina.

Suggeriamo ai negozianti di compilare ogni parte e, soprattutto, di verificare che il nome del comune in cui si trova il negozio sia scritto in maniera corretta. Eventuali errori di battitura si ripercuoteranno sulla mappa, rendendola meno facilmente utilizzabile.

Una raccomandazione: il nome del comune va scritto in stampatello minuscolo con la prima lettera maiuscola. Ad esempio Busto Arsizio (no busto arsizio, nè BUSTO ARSIZIO).

Una volta compilato il modulo sarete ricontattati e informati sulle condizioni e le modalità di adesione.

A questo link potete trovare la nostra informativa privacy.

Avete riscontrato un’inesattezza?

Vi preghiamo di segnalarcela via email scrivendo all’indirizzo comunicazione@varesenews.it.