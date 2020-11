Contagi a Luino, il sindaco: “Situazione preoccupante”

Il 31 ottobre, sabato a Luino erano contabilizzati dalle autorità sanitarie 65.

Oggi, lunedì 2 novembre sono 97, di cui 4 sono ospedalizzati. I guariti sono 29.

È una situazione, quella di Luino, che preoccupa non poco le autorità, prime fra tutte il sindaco Enrico Bianchi.

«La situazione è sempre più preoccupante», spiega Bianchi. «Raccomandiamo di seguire in ogni momento le prescrizioni Dpcm e soprattutto per le persone anziane di non uscire se non più che strettamente necessario.