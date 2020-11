Conte spiega le misure del nuove misure Dpcm

Il Presidente Giuseppe Conte ha parlato questa sera, alle 20 e 2o, per spiegare le misure del nuovo Dpcm che entreranno in vigore da venerdì 6 novembre e fino al 3 dicembre.

«I numeri complessivi sono in costante aumento e per questo dobbiamo intervenire – spiega il presidente Conte -. La media nazione dell’indice di trasmissibilità è di 1,7. Rispetto alle persone contagiate sale il numero degli asintomatici, diminuisce in percentuale il numero di persone ricoverate ma c’è l’alta probabilità che molte regioni superino le soglie delle terapie intensive e mediche».

«Più elevata è la circolazione del virus, più restrittive sono le misure che andiamo a introdurre», ha aggiunto. Conte ha quindi illustrato il regime differenziato che divide l’Italia in tre fasce: «zone gialle, arancioni e rosse».

Nell’area gialla rientrano Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia.-Romagna. Lazio, Liguria. Nell’area arancione ci sono Puglia e Sicilia». Nella zona rossa Lombardia, Piemonte, Calabria, Valle D’Aosta.

Il Dpcm_3novembre2020