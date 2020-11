Continua on line la ventesima stagione musicale dell’Insubria, con un elogio dell’amicizia

È confermato il secondo appuntamento della ventesima stagione musicale dell’Università dell’Insubria martedì 10 novembre alle 17 in diretta Facebook dall’Aula Magna di via Ravasi 2, a Varese.

Come per il primo concerto, che è stato ascoltato a distanza da circa 800 persone, solo i musicisti e i tecnici informatici saranno in presenza, nel rispetto scrupoloso delle norme di sicurezza contenute nel nuovo Dpcm sull’emergenza sanitaria.

In programma, nel cartellone diretto dal maestro Corrado Greco, c’è «Platero y Yo», testo del poeta spagnolo Juan Ramón Jeménez, premio Nobel per la letteratura nel 1956, musicato da Mario Castelnuovo-Tedesco: un toccante elogio dell’amicizia attraverso le delicate vicende di un poeta e del suo asinello Platero.

Accanto al chitarrista Claudio Piastra, voce narrante è l’attrice Sandra Toffolatti, in sostituzione di Amanda Sandrelli che è assente per motivi personali.

Per seguire la diretta streaming: https://www.facebook.com/uninsubria

Per altre informazioni ed eventuali aggiornamenti: www.uninsubria.it/stagione