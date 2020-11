Coop Lombardia dona 70.000 euro alla Croce Rossa Italiana

Coop Lombardia in questi mesi ha raccolto circa 70.000 euro per la campagna solidale “Più forti insieme”, attivata in partnership con Croce Rossa Italiana durante l’emergenza Coronavirus.

Il sostegno al Comitato Regionale ed ai Comitati Locali di Croce Rossa Italiana ha preso il via lo scorso aprile sulla scia de “Il tempo della gentilezza”, la campagna di aiuto alle persone fragili nell’emergenza COVID-19 lanciata da Croce Rossa Italiana.

“Coop Lombardia – afferma Alfredo De Bellis vice presidente Coop Lombardia – ha voluto unirsi all’appello con “Più Forti Insieme” nelle settimane di lockdown abbiamo lavorato con i Comitati territoriali lombardi di CRI per organizzare la preparazione e il ritiro delle spese a cura dei volontari, attivando una raccolta fondi specifica. Numerosi i soci e clienti che hanno contribuito in questi mesi per supportare il personale sanitario e volontario nella cura dei pazienti, sostenere le famiglie in difficoltà economica e consegnare gratuitamente i farmaci e le spese a domicilio. A loro va il ringraziamento per quanto fatto e per il successo dell’iniziativa.”