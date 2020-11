Corbo, (Pd): “La campagna vaccinale ha toni farseschi, va rivista la sanità lombarda”

“Ormai la campagna vaccinale antinfluenzale in Lombardia ha assunto toni farseschi. Regione Lombardia ha comunicato che le dosi attese arriveranno solo a metà dicembre e non saranno sufficienti a coprire le categorie a rischio indicate dal Ministero della Salute”. A dirlo è il Segretario Provinciale del Partito Democratico Giovanni Corbo.

“Dalla metà di dicembre sarà possibile completare da parte dei medici di medicina generale la somministrazione agli over 65 mentre chi è affetto da patologie croniche di età inferiore ai 65 anni dovrà rivolgersi ad altri centri vaccinali – dice l’esponente Dem in una nota stampa -. Chiaramente non “ va tutto bene “ e bisogna che Regione Lombardia lo ammetta e si rivolga per un supporto a quelle regioni italiane che la campagna vaccinale l’hanno già completata”.

Conclude il segretario con la necessità di rivedere la sanità lombarda: “Questo depauperamento della medicina territoriale e di base posto in atto in Lombardia rende ancora più cogente la revisione della Legge Regionale 23/2015 sulla Sanità lombarda voluta dall’allora Presidente Maroni e perpetrata da Fontana. Legge Regionale che terminerà la sua sperimentazione entro la fine dell’anno. Occorre dare una svolta e il PD è pronto ad avanzare le proprie proposte per rivedere completamente le ATS, valorizzare la medicina territoriale, modificare il rapporto tra pubblico e privato”.