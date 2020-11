Coronavirus, lunedì il nuovo dpcm: domenica in attesa di nuove restrizioni

La curva del contagio cresce in maniera esponenziale, per questo il Governo è deciso a non aspettare oltre per prendere nuovi provvedimenti.

Un nuovo dpcm è atteso per lunedì, per stringere ancora di più il cordone di protezione contro il coronavirus. È quello che emerge dagli incontri e dalle dichiarazioni che filtrano in una domenica fitta di incontri e confronti con tutte le parti in causa.

In mattinata la videoconferenza con i ministri Roberto Speranza (Salute) e Francesco Boccia (Affari regionali) con i rappresentanti di Regioni, Comuni (Anci) e Province (Upi), proprio per per discutere le nuove misure che vengono valutate dal governo per contrastare la seconda ondata dell’epidemia di coronavirus. Tra i governatori sono collegati, tra gli altri, Bonaccini (Emilia Romagna, presidente della Conferenza delle Regioni), Fontana (Lombardia), Fedriga (Friuli Venezia Giulia), Toti (Liguria), Toma (Molise), Emiliano (Puglia), De Luca (Campania), Tesei (Umbria), Marsilio (Abruzzo), Cirio (Piemonte), Giani (Toscana).

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte lunedì interverrà in Parlamento per discutere delle misure contro la pandemia, cui seguirà una riunione e poi il nuovo dpcm.

Si parla con insistenza non di un lockdown generalizzato come quello della scorsa primavera, ma di chiudere per un periodo da definire (due o tre settimane) le aree dove i contagi aumentano in misura maggiore. Tra queste aree ci sono le grandi città, Milano e Napoli in particolare, ma anche le province di Varese, Monza e Brianza e Como, dove i contagi sono in salita esponenziale.

Sul contenuto del nuovo dpcm si rincorrono indiscrezioni tra cui nuove strette per locali, negozi e centri commerciali, nuove misure per la scuola (lezioni alle superiori totalmente a distanza e interventi anche per le medie), divieto di spostamento tra territori e altri tipi di restrizioni, ma sarà il confronto con le Regioni e i Comuni a definire quali saranno i reali contenuti del documento.