Coronavirus: i nuovi positivi sono 463 nel Varesotto, 5.173 in Lombardia

Secondo il report sulla diffusione del contagio di Regione Lombardia di mercoledì 25 novembre risultano 463 nuovi casi di cittadini positivi a SarsCov-2 nel Varesotto.

DATI PRINCIPALI

Nuovi tamponi positivi in provincia di Varese: +463

Nuovi positivi in Lombardia: +5.173

Nuovi ricoveri per Covid in Lombardia: -246 (-3% in più rispetto a ieri)

Nuovi ricoveri in terapia intensiva: +10 (-1% in più)

Decessi in Lombardia= +155

RICOVERI: Calano i numeri dei ricoveri. I pazienti ancora ricoverati negli ospedali di Varese, Angera, Luino e Tradate sono poco meno di 530 con 24 nuovi ricoveri e 47 dimessi. Anche il pronto soccorso torna ad avere accessi “accettabili” con 5 pazienti sospetti. I pazienti con la Cpap sono 49. Dall’inizio di questa seconda ondata, il 12 ottobre scorso, la Sette Laghi ha curato quasi 1500 pazienti e ne ha dimessi e guariti 725. Oltre 250 i pazienti morti con il Covid19.

Continua l’attività delle Usca, le unità che si occupa di visitare a domicilio i pazienti Covid. Nell’ultima settimana, anche al loro portale si iniziano a vedere timidi segnali di rallentamento dei contagi . Quasi ovunque ma non nel Gallaratese e nel Saronnese: « Sono le due zone che rimangono più critiche – spiega il dottor Ettore Scoppetta, Responsabile monitoraggio e controllo rete dell’offerta Ats Insubria – In queste due aree, oltre ai medici delle postazioni, operativi ogni giorno dalle 8 alle 20, abbiamo affiancato dei rinforzi della squadra di USCA Insubria che abbiamo costruito proprio per raddoppiare la presenza nelle zone più critiche»

Andamento settimanale dei tamponi positivi in provincia

Vista l’oscillazione del numero di tamponi comunicati quotidianamente, che non è mai uniforme nei giorni della settimana, abbiamo costruito una visualizzazione che permette di confrontare i dati comunicati giorno per giorno con quelli degli stessi giorni della settimana precedente. In provincia di Varese quelli comunicati tra lunedì e mercoledì della settimana scorsa erano 4236 questa settimana sono 2322. È il 45% in meno.

Un altro parametro che può essere molto indicativo di un aspetto importante dell’emergenza è quello delle chiamate alle centrali operative del 118 per richieste di intervento su eventi classificati come “problemi respiratori o infettivi”. Si tratta in sostanza degli interventi delle ambulanze per casi all’interno dei quali è molto probabile siano trattati “sospetti Covid”. La provincia di Varese ricade sotto l’area di competenza della SOREU dei Laghi, il riferimento per i territori di Como, Varese, Lecco e l’area del Legnanese. All’interno di questo grafico si possono osservare gli interventi per “problemi respiratori o infettivi” registrati da febbraio ad oggi.

Nella regione Lombardia il numero dei tamponi comunicato oggi è di 42063. I nuovi positivi sono 5.173, il rapporto è pari al 12% sul totale dei tamponi effettuati. In Lombardia i cittadini attualmente positivi al virus sono 138.029 (–10.731).

I dati di mercoledì 25 novembre in Lombardia

– i tamponi effettuati: 42.063, totale complessivo: 3.904.809

– i nuovi casi positivi: 5.173 (di cui 487 ‘debolmente positivi’ e 71 a seguito di test sierologico)

– i guariti/dimessi totale complessivo: 227.924 (+15.749), di cui 6.452 dimessi e 221.472 guariti

– in terapia intensiva: 942 (+10)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 8.114 (-246)

– i decessi, totale complessivo: 21.005 (+155)

L’andamento delle terapie intensive e dei ricoveri in Lombardia

Nuovi casi nelle province lombarde

Milano: 144.616 (+2261) di cui 517 a Milano città

Varese: 40.886 (+463)

Monza e della Brianza: 40.573 (+369)

Brescia: 32.634 (+391)

Como: 25.877 (+376)

Bergamo: 24.123 (+153)

Pavia: 18.725 (+307)

Cremona: 12.395 (+119)

Mantova: 11.158 (+139)

Lecco: 10.489 (+149)

Lodi: 8.404 (+125)

Sondrio: 6.061 (+177)

Aumenti nei 10 comuni con più contagi

Busto Arsizio 3921 casi totali da inizio anno +47 rispetto a ieri

Varese 3388 casi totali da inizio anno +56 rispetto a ieri

Gallarate 2535 casi totali da inizio anno +16 rispetto a ieri

Saronno 2043 casi totali da inizio anno +22 rispetto a ieri

Caronno Pertusella 983 casi totali da inizio anno +13 rispetto a ieri

Malnate 932 casi totali da inizio anno +10 rispetto a ieri

Cassano Magnago 1047 casi totali da inizio anno +23 rispetto a ieri

Tradate 906 casi totali da inizio anno +9 rispetto a ieri

Samarate 819 casi totali da inizio anno +9 rispetto a ieri

Somma Lombardo 743 casi totali da inizio anno +8 rispetto a ieri

I dati in Italia

Casi totali – Attualmente positivi – incremento giornaliero

Lombardia: 386.958 (138.029) (+5.173)

Piemonte: 156.253 (77.921) (+2.878)

Campania: 143.010 (102.148) (+2.815)

Veneto: 130.076 (75.138) (+2.660)

Emilia-Romagna: 112.700 (72.526) (+2.130)

Lazio: 109.592 (86.565) (+2.102)

Toscana: 97.976 (49.280) (+986)

Sicilia: 57.001 (38.320) (+1.317)

Liguria: 49.381 (14.055) (+460)

Puglia: 47.565 (34.071) (+1.511)

Marche: 27.554 (16.031) (+48)

Friuli Venezia Giulia: 26.285 (13.536) (+696)

Abruzzo: 25.445 (17.032) (+623)

Umbria: 22.478 (9.937) (+386)

P.A. Bolzano: 21.961 (11.600) (+341)

Sardegna: 19.639 (12.697) (+351)

Calabria: 14.859 (10.264) (+335)

P.A. Trento: 14.547 (2.447) (+179)

Basilicata: 7.218 (5.867) (+329)

Valle d’Aosta: 6.199 (1.683) (+27)

Molise: 4.177 (2.550) (+106)

I dati in Piemonte

Insorgenza di sintomi nei positivi: casi degli ultimi 30 giorni in Italia

Come noto siamo in una fase nella quale i positivi al virus spesso emergono nell’ambito di campagne sierologiche, controlli dei contatti e in caso di rientro dall’estero. Questo fa emergere un numero di positivi privo di sintomatologia molto più alto rispetto a quanto avveniva durante la prima ondata di SarsCov-2 quando i tamponi veniva fatti soprattutto a persone che presentavano una sintomatologia evidente. Il grafico seguente è elaborato da Epicentro.iss.