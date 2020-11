Coronavirus: i nuovi positivi sono 684 nel Varesotto, 8.060 in Lombardia

Secondo il report sulla diffusione del contagio di Regione Lombardia di domenica 15 novembre risultano 684 nuovi casi di cittadini positivi a SarsCov-2 nel Varesotto.

DATI PRINCIPALI

Nuovi tamponi positivi in provincia di Varese: +684

Nuovi positivi in Lombardia: +8.060

Nuovi ricoveri per Covid in Lombardia: +160 (2% in più rispetto a ieri)

Nuovi ricoveri in terapia intensiva: +20 (+2,4% in più)

Decessi in Lombardia= +181

Andamento settimanale dei tamponi positivi in provincia

Vista l’oscillazione del numero di tamponi comunicati quotidianamente, che non è mai uniforme nei giorni della settimana, abbiamo costruito una visualizzazione che permette di confrontare i dati comunicati giorno per giorno con quelli degli stessi giorni della settimana precedente. In provincia di Varese quelli comunicati tra lunedì e domenica della settimana scorsa erano 6224 questa settimana sono 8563. È il 37,6% in più. (*Ricordiamo che martedì è stato comunicati un numero che cumulava diversi ritardi di processo dei tamponi che falsa in parte il trend settimanale)

Nella regione Lombardia il numero dei tamponi comunicato oggi è di 35.550. I nuovi positivi sono 8.060, il rapporto è pari al 20,8% sul totale dei tamponi effettuati. In Lombardia i cittadini attualmente positivi al virus sono 162.541 (+6.262).

I dati di domenica 15 novembre in Lombardia

L’andamento delle terapie intensive e dei ricoveri in Lombardia

Nuovi casi nelle province lombarde

Milano: 120.788 (+3302)

Monza e della Brianza: 33.164 (+1140)

Brescia: 28.940 (+644)

Bergamo: 22.084 (+354)

Como: 19.655 (+425)

Pavia: 15.906 (+465)

Cremona: 11.046 (+82)

Mantova: 9.022 (+214)

Lecco: 8.654 (+329)

Lodi: 7.278 (+149)

Sondrio: 4.367 (+92)

Varese: 30.453 (+684)

Aumenti nei 10 comuni con più contagi

La mappa degli attuali positivi costruita attraverso le comunicazioni dei sindaci

Nella mappa sono visualizzati i dati relativi ai comuni del Varesotto. Questi dati a livello provinciale non vengono forniti alla stampa ma cerchiamo lo stesso di raccogliere le comunicazioni fatte dai sindaci in ciascun comune per fornire una panoramica il più possibile estesa. I dati vengono inseriti manualmente dai giornalisti di Varesenews e possono non essere sempre aggiornati. Alcuni sindaci, inoltre, non divulgano queste informazioni e dunque non è possibile inserirli.

I dati in Italia

Casi totali – Attualmente positivi – incremento giornaliero

Lombardia: 320.780 (162.541) (+8.060)

Piemonte: 125.465 (71.229) (+3.682)

Campania: 111.187 (88.257) (+3.771)

Veneto: 100.876 (61.506) (+2.792)

Emilia-Romagna: 88.520 (53.201) (+2.822)

Lazio: 84.274 (67.309) (+2.612)

Toscana: 79.403 (52.308) (+2.653)

Liguria: 43.377 (15.738) (+822)

Sicilia: 41.532 (28.807) (+1.422)

Puglia: 34.438 (24.702) (+905)

Marche: 23.316 (14.049) (+707)

Abruzzo: 19.182 (13.034) (+470)

Friuli Venezia Giulia: 18.937 (9.927) (+608)

Umbria: 18.876 (11.095) (+657)

P.A. Bolzano: 17.302 (10.290) (+628)

Sardegna: 15.183 (10.220) (+370)

P.A. Trento: 12.568 (2.962) (+268)

Calabria: 10.093 (7.039) (+344)

Valle d’Aosta: 5.246 (2.295) (+143)

Basilicata: 4.979 (3.969) (+158)

Molise: 2.995 (2.012) (+85)

I dati in Piemonte

Insorgenza di sintomi nei positivi: casi degli ultimi 30 giorni in Italia

Come noto siamo in una fase nella quale i positivi al virus spesso emergono nell’ambito di campagne sierologiche, controlli dei contatti e in caso di rientro dall’estero. Questo fa emergere un numero di positivi privo di sintomatologia molto più alto rispetto a quanto avveniva durante la prima ondata di SarsCov-2 quando i tamponi veniva fatti soprattutto a persone che presentavano una sintomatologia evidente. Il grafico seguente è elaborato da Epicentro.iss.