Coronavirus: i nuovi positivi sono 922 nel Varesotto ma calano i ricoveri anche nei nostri ospedali

Secondo il report sulla diffusione del contagio di Regione Lombardia di venerdì 20 novembre risultano 922 nuovi casi di cittadini positivi a SarsCov-2 nel Varesotto.

Ti stai chiedendo dove troviamo i dati di questo bollettino? Come mai non diciamo quanti tamponi fanno a Varese? Perché non comunichiamo quanti sono gli asintomatici? Sei convinto che “facciamo terrorismo”? Forse è meglio se prima di proseguire nella lettura leggi tutte le FAQ sul bollettino serale dei contagi

DATI PRINCIPALI

Nuovi tamponi positivi in provincia di Varese: +922

Nuovi positivi in Lombardia: +9.221

Nuovi ricoveri per Covid in Lombardia: +13 (+0,16% in più rispetto a ieri)

Nuovi ricoveri in terapia intensiva: +15 (+1,6% in più)

Decessi in Lombardia= +175

RICOVERI: Questa mattina, nei letti degli ospedali dell’azienda ospedaliera Asst Sette Laghi erano ricoverate 609 persone di cui 593 positive e 16 sospette. In Pronto soccorso attendevano l’esito del tampone 19 pazienti mentre altri 7 errano in lista per un letto in reparto. Anche nel Varesotto si assiste dunque ad una prima discesa del numero di persone ricoverate. Dal 12 ottobre scorso, quando è iniziata la fase acuta, negli ospedali di Varese, Angera, Luino, Tradate e Cuasso al Monte sono state assistite 1346 persone di cui 560 dimesse e guarite. I decessi sono stati 193.

Andamento settimanale dei tamponi positivi in provincia

Vista l’oscillazione del numero di tamponi comunicati quotidianamente, che non è mai uniforme nei giorni della settimana, abbiamo costruito una visualizzazione che permette di confrontare i dati comunicati giorno per giorno con quelli degli stessi giorni della settimana precedente. In provincia di Varese quelli comunicati tra lunedì e venerdì della settimana scorsa erano 6538 questa settimana sono 5815. È l’11% in meno.

Un altro parametro che può essere molto indicativo di un aspetto importante dell’emergenza è quello delle chiamate alle centrali operative del 118 per richieste di intervento su eventi classificati come “problemi respiratori o infettivi”. Si tratta in sostanza degli interventi delle ambulanze per casi all’interno dei quali è molto probabile siano trattati “sospetti Covid”. La provincia di Varese ricade sotto l’area di competenza della SOREU dei Laghi, il riferimento per i territori di Como, Varese, Lecco e l’area del Legnanese. All’interno di questo grafico si possono osservare gli interventi per “problemi respiratori o infettivi” registrati da febbraio ad oggi.

Nella regione Lombardia il numero dei tamponi comunicato oggi è di 42.248. I nuovi positivi sono 9.221, il rapporto è pari al 21,8% sul totale dei tamponi effettuati. In Lombardia i cittadini attualmente positivi al virus sono 159.641 (+4.061).

I dati di venerdì 20 novembre in Lombardia

(In aggiornamento)

L’andamento delle terapie intensive e dei ricoveri in Lombardia

Nuovi casi nelle province lombarde

Milano: 133.869 (+3706)

Monza e della Brianza: 37.358 (+986)

Brescia: 30.954 (+623)

Como: 23.260 (+948)

Bergamo: 23.244 (+249)

Pavia: 17.498 (+385)

Cremona: 11.813 (+124)

Mantova: 10.103 (+275)

Lecco: 9.684 (+255)

Lodi: 7.849 (+156)

Sondrio: 5.499 (+390)

Varese: 36.268 (+922)



Aumenti nei 10 comuni con più contagi

(In aggiornamento)

La mappa degli attuali positivi costruita attraverso le comunicazioni dei sindaci

Nella mappa sono visualizzati i dati relativi ai comuni del Varesotto. Questi dati a livello provinciale non vengono forniti alla stampa ma cerchiamo lo stesso di raccogliere le comunicazioni fatte dai sindaci in ciascun comune per fornire una panoramica il più possibile estesa. I dati vengono inseriti manualmente dai giornalisti di Varesenews e possono non essere sempre aggiornati. Alcuni sindaci, inoltre, non divulgano queste informazioni e dunque non è possibile inserirli.

I dati in Italia

Casi totali – Attualmente positivi – incremento giornaliero

(In aggiornamento)

I dati in Piemonte

(In aggiornamento)

Insorgenza di sintomi nei positivi: casi degli ultimi 30 giorni in Italia

Come noto siamo in una fase nella quale i positivi al virus spesso emergono nell’ambito di campagne sierologiche, controlli dei contatti e in caso di rientro dall’estero. Questo fa emergere un numero di positivi privo di sintomatologia molto più alto rispetto a quanto avveniva durante la prima ondata di SarsCov-2 quando i tamponi veniva fatti soprattutto a persone che presentavano una sintomatologia evidente. Il grafico seguente è elaborato da Epicentro.iss.