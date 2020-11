Coronavirus, il sindaco di Barasso: “Situazione critica alla R.S.A. Villa Rovera Molina”

Come nel resto della provincia di Varese, si registra un incremento dei casi di positività anche nei Comuni della cintura tra Varese e Gavirate.

A Casciago siamo arrivati a 37 casi di cittadini attualmente positivi e anche a Comerio e Luvinate si registra una crescita costante: fortunatamente non sono segnalati casi particolarmente gravi.

Aumenta anche Barasso, che raddoppia i numeri in una settimana: lo comunica l’amministrazione comunale che fa il punto della situazione parlando di «un notevole incremento della positività al Covid-19 nell’ultima settimana pari a circa il doppio della precedente, risultando in data odierna 18 persone con positività. La maggior parte di queste persone è asintomatica, non si rilevano situazioni di ricovero e nessun decesso con questa diagnosi».

Più preoccupante l’evolversi della situazione nella R.S.A. Villa Rovera Molina: «La situazione è particolarmente critica – si legge nella nota del Comune -: su 94 ospiti ne risultano 37 con positività e su 43 dipendenti 9 con positività. È stato segnalato inoltre il decesso di un ospite con questa diagnosi. La R.S.A. sottolinea la difficoltà a ricoprire ruoli di assistenza, in particolare infermieristica».

Il sindaco del Comune di Barasso, Antonio Braida, raccomandando l’osservanza scrupolosa sia delle misure di protezione individuale (mascherina / lavaggio mani) sia delle disposizioni contenute nell’ultimo D.P.C.M. e nell’ordinanza del Ministero della Salute, coglie «l’occasione per inviare un cordiale saluto alle persone colpite dal virus augurando loro un favorevole decorso clinico ed infettivologico».

Riattivato infine il gruppo di volontari per aiutare le persone sopra i 65 anni di età che non hanno sostegno e supporto da parte di familiari o vicini: per spesa o acquisto di farmaci si può contattare il Comune in caso di effettiva necessità alla mail info@comune.barasso.va.it o al telefono ai numeri 0332 743386 (orario d’ufficio) e 3313377868 (dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 12).