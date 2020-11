Covid, 345 nuovi casi in Ticino, primo calo dei ricoveri da metà ottobre

345 nuovi contagi da coronavirus in Canton Ticino. Il dato di oggi conta purtroppo anche 7 nuovi decessi per un totale di 428 morti dall’inizio della pandemia. Sale a 12.221 il totale delle persone che hanno contratto il virus da inizio pandemia.

In totale in Canton Ticino 1.405 persone si trovano in isolamento e 2.950 in quarantena. Dai dati comunicati oggi emerge però anche un piccolo segnale positivo: il numero delle persone ricoverate negli ospedali ticinesi ha subito un primo calo dalla metà di ottobre. Nelle strutture sanitarie si contano oggi 330 pazienti ricoverati (erano 336 venerdì). Sono 31 i pazienti attualmente in terapia intensiva.