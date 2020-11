Covid, il Consiglio di Stato del Canton Ticino riapre i locali erotici

Il Consiglio di Stato ha autorizzato i locali erotici a riaprire. Li ha equiparati alle altre attività che servono bevande e cibo anche se non sono ristoranti e bar; casinò, cinema, teatri, ecc. Dovranno osservare il coprifuoco, dalle 23 alle 6 e non far sedere ad un tavolo più di 4 persone. La decisione rispecchia quanto stabilito a livello federale e ha generato anche diverse polemiche e interrogativi in materia di sicurezza e opportunità.

Il governo cantonale, nel messaggio informativo sulle nuove disposizioni, invita la popolazione alla cautela: “Le scelte giuste ci proteggono, specie per ciò che riguarda i contatti personali”.

Nelle scorse settimane, una sentenza della magistratura ticinese favorevole a due prostitute, aveva “sdoganato” il sesso a pagamento a casa del cliente o in albergo. Una decisione che aveva indotto il titolare di un locale erotico ticinese a ricorrere contro la chiusura forzata, visto che il divieto era diventato legittimamente aggirabile.